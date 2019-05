Stiri pe aceeasi tema

- Drama a avut loc la un meci din prima liga din Bolivia. In minutul 50 al confruntarii dintre Always Ready si Oriente Petrolero, Victor Hugo Hurtado (32 de ani), centralul partidei, s-a prabusit pe teren. Jucatorii celor doua echipe si medicii aflati la fata locului au incercat sa il ajute, potrivit…

- Internationalul ceh Josef Sural, mijlocas al echipei de fotbal Alanyaspor (Turcia), a decedat duminica seara intr-un accident de microbuz, au anuntat oficialii clubului la care acesta evolua, potrivit AFP. ''Jucatorul nostru Josef Sural, ranit grav intr-un accident de microbuz care transporta sapte…

- Guvernul Ungariei, condus de premierul Viktor Orban, investește din nou in Romania și a alocat 700.000 de euro pentru pornirea ridicarii unei noi academii de fotbal, in județul Bihor, la Satu Mare. Dupa investițiile masive pe care Guvernul de la Budapesta le-a facut la Sepsi Sf. Gheorghe și Csikszereda…

- Otto Anderco a oficiat la finala Euro 1980 intr-o brigada condusa de "centralul" Nicolae Rainea, celalalt asistent fiind Vasile Tatar. Otto Anderco a fost cel mai sonor nume dintre cei arestați in 1981, in celebrul "caz Proca". Atunci, șapte arbitri au fost inchiși. Un total de 28 de arbitri…

- Rafael Henzel, unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic al echipei Chapecoense, a murit pe terenul de fotbal. Henzel avea 45 de ani și era un cunoscut reporter și comentator sportiv, fiind unul dintre cei...