- Cunoscutul om de afaceri Viorel Aelenei, proprietar al restaurantelor Padrino și Toscana, a decedat vineri dimineața, in urma unei lungi suferințe produse de o boala incurabila, pentru care se afla sub tratament.Viorel Aelenei, nascut la 1 iulie 1963, a devenit cunoscut din anii "90 cu doua ...

- Caporalul Gheorghe Cațoiu, in varsta de 40 de ani, militar care a luptat in Afganistan și Kosovo, a murit, dupa ce a pierdut lupta cu o boala incurabila. Anunțul a fost facut de cpt. Florin Jianu, fost comandant de companie in Batalionul 30 VM „Dragoslavele” din Brigada 2 Vanatori de Munte “Sarmizegetusa”.…

- Viorel Balcan a murit, anunțul fiind facut de mai mulți politicieni, pe rețelele de socializare.In perioada 2000-2004, Viorel Balcan a fost denator al PSDR si PSD. In 2008-2012 a avut un mandat de deputat, perioada in care a schimbat partidele, plecand de la PSD la PDL, iar apoi la PNL.…

- E din nou doliu in biserica romaneasca, dupa ce preotul Alexandru Vasile Zofota a murit la numai 54 de ani. Preotul Alexandru Vasile Zofota, de la Biserica "Sfanta Inviere" din municipiul Suceava, s-a stins...

- Fondatorul „Rotaria”, prima fanfara pentru copii din Romania, Romeo Talmaciu, a murit, joi dimineața, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, in urma unui stop cardiac, potrivit unor surse medicale. In urma cu o saptamana, profesorul suferise un accident vascular cerebral, in timpul repetițiilor.Profesorul…

- "Am aflat cu tristete ca a murit inca o interpreta de muzica populara, Doina Cernea de la Giurgiu...Dupa o lunga si grea suferinta...O cunosc de multi ani, venea des in emisiunile mele...Dumnezeu s-o odihneasca in pace! Mergeti, dragi interpreti sa ii duceti o floare si sa ii aprindeti o lumanare…

- Zi trista pentru Tavi Clonda. Tatal acestuia a murit, joi, anunțul fiind facut de artist pe pagina sa de Facebook. „De azi tata nu mai e printre noi….s-a dus intr-o lume mai buna și mai liniștita! Dumnezeu sa il ierte și sa il odihneasca in pace! Drum bun, draga tata”, a scris Tavi Clonda pe Facebook.…

- Doliu in presa din Romania! Jurnalistul Tiberiu Cosovan , Coso, așa cum ii spuneu apropiații, a murit. El era decanul de varsta din redacția Monitorul de Suceava. A fost și un scriitor prolific,c inci volume ale carții „Efigii in filigran” și un album de fotografii cu informații prețioase, abia scos…