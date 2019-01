Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ucise, iar alte 22 ranite de Craciun, dupa ce un autobuz deturnat de un barbat a lovit pietoni in provincia Fujian, in estul Chinei, relateaza AFP: Un bilant anterior anunta cinci morti si 22 de raniti.Suspectul, care a fost retinut avand asupra sa un cutit,…

- Situație dramatica in China. In urma unei explozii, cel putin 22 de persoane au fost ucise, iar alte 22 ranite, miercuri, in apropierea unei uzine chimice, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.

- Sapte persoane si au pierdut viata si patru au fost ranite marti de un vehicul care a lovit mai multi pietoni intr o localitate din sud vestul Chinei, relateaza AFP citat de Agerpres.roPotrivit politiei locale, autoturismul a urcat pe trotuar inainte de a lovi pietonii, la ora locala 10:00 02:00 GMT…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters. Peste 40 de locuințe au fost parțial distruse in urma exploziei urmate…

- O șosea din județul Gorj a devenit scena unui cumplit accident rutier, in care un tanar de 33 de ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat cu mașina și a ramas prins sub fiarele autoturismului.

- Un tanar de 29 de ani din Craiova a murit in noaptea de sambata spre duminica intr-un accident rutier care a avut loc in judetul Gorj. Acesta iși conducea mașina de lux pe raza orasului Targu Carbunesti si a pierdut controlul volanului intr-o curba, a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat,…

- Cel putin 14 oameni au murit, iar 34 au fost raniti intr-un grav accident rutier, in nord-vestul Chinei. Un camion ale carui frane au cedat a lovit in plin peste 30 de masini, oprite la un punct de plata a taxei de autostrada.

- Un accident teribil a avut loc azi dimineața intre Galați și Braila (DN 22 B), fiind implicate un autoturism particular și un microbuz de calatori. In microbuz se aflau doar șoferul și un calator. In mașina se afla doar șoferul, a anunțat agerpres.ro . Circulația e intrerupta Circulatia rutiera in…