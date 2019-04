Mario Fabbrocini (foto medalion sus) era supranumit "seful celor doua lumi", era considerat unul dintre fondatorii "Noii Familii" și unul dintre cei mai aprigi dușmani ai charismaticului mafiot Raffaele Cutolo, care conducea "Nuova Camorra Organizzata". Se aflas in puscarie din 14 august 2005 si era condamnat pentru mai multe fapte, primind mai multe sentinte, inclusiv una de inchisoare pe viața, pentru dubla crima, dupa ce i-a ucis pe Salvatore Batti și Roberto Cutolo (foto medalion jos), fiul boss-ului Raffaele Cutolo (foto mare). Fabbrocino era cunoscut in cercurile criminale sub porecla…