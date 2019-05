Stiri pe aceeasi tema

- Hollywood este din nou in doliu, dupa moartea uneia dintre cele mai iubite actrițe ale lumii. Doris Day, considerata in tinerețe printre cele mai frumoase femei ale cinematografiei, s-a stins, la 97 de ani.

- Actrița și cantareața americana Doris Day, o legenda a Hollywood-ului, nominalizata la Oscar și premiata cu Grammy, a murit la varsta de 97 de ani, din cauza unei pneumonii, luni, in locuința sa din Carmel Valley, California, potrivit bbc.com citat de mediafax Fundația pentru apararea drepturilor…

- Jean-Pierre Marielle a fost de sapte ori nominalizat la Premiile Cesar, echivalentul Oscarurilor in cinematografia franceza, dar nu a castigat niciodata trofeul. S-a nascut la Paris, la 12 aprilie 1932, insa cea mai mare parte a copilariei a petrecut-o la Dijon. Primul rol in teatru l-a obtinut…

- Producatorul de film Steve Golin, recompensat cu premiul Oscar pentru drama ''The Revenant'' din 2015 si al carui ochi ager de vânator de talente a contribuit la lansarea carierelor în cinematografie a unor regizori precum David Fincher, Spike Jonze sau Michael

- Lumea filmului a mai suferit o pierdere majora, dupa ce un actor important a plecat dintre noi. Filmele sale vor ramane mereu in atentia publicului, fiind considerate adevarate capodopere. Actorul Seymour Cassel, nominalizat la Oscar pentru rolul secundar din „Faces” al lui John Cassavetes, a murit…

- Regizoarea Agnes Varda, reprezentanta a Noului Val in cinematografia franceza, a decedat in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 90 de ani, au anuntat, viner, persoane din anturajul acesteia, potrivit AFP, preluata de...

- Larry Cohen s-a facut remarcat odata cu filmele horror regizate cu buget redus, majoritatea filmate in New York, scrie fanatik.ro. Toate aveau in comun aceeași abordare cu caracter social. „Cred ca am fost inaintea timpului meu și inca sunt, de fapt. Vreau sa spun ca toate filmele pe care le-am facut…

- Lisa Sheridan, cunoscuta pentru aparițiile ei din serialele CSI, a fost gasita moarta in casa.Lisa Sheridan, 44 de ani, a murit, luni, insa managerul ei Mitch Clemm, dar și familia neaga vreo tentativa de suicid."Am iubit-o mult pe Lisa și suntem devastați de pierderea ei.