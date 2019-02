Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Albert Finney, nominalizat de cinci ori la premiile Oscar, celebru pentru roluri in filme precum „Erin Brokovich” si „Skyfall”, a murit la varsta de 82 de ani, potrivit BBC. Un purtator de cuvant al familiei actorului a declarat ca acesta a murit dupa o scurta boala. Actorul, care a…

- Printre palmieri, taverne si barci de pescuit, intr-un paradis mai tulbure decat pare la prima vedere, se regasesc Matthew McConaughey si Anne Hathaway care, intr-un interviu acordat EFE, dezvaluie cateva detalii ale noului lor thriller, 'Serenity'. Castigatoarea unui Oscar pentru…

- Fostul agent CIA, Tony Mendez, care a inspirat acțiunea filmului Argo, cu Ben Affleck in rolul principal, a murit la varsta de 78 de ani, scrie BBC News. Mendez, care a fost unul dintre cei mai buni agenți ai CIA pe parte de salvari, deghizari și falsificari, a suferit de boala Parkinson in ultimii…

- Actrita si cantareata Carol Channing, cunoscuta din musicalurile de pe Broadway "Gentlemen Prefer Blondes" si "Hello, Dolly!", a murit la varsta de 97 de ani, anunta BBC preluat de news.ro.Ea a avut si succes la Hollywood, castigand Globul de Aur pentru rolul secundar din filmul "Thoroughly…

- Scriitorul si romancierul american William Goldman, care a semnat scenariile mai multor filme de succes ca ''All the President's Men" sau "Marathon Man", a murit vineri, la varsta de 87 de ani, a anuntat familia lui vineri, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Nascut in Highland Park…