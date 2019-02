Stiri pe aceeasi tema

- Andy Anderson, fost baterist al grupului The Cure, a murit de cancer la varsta de 68 de ani, potrivit Le Figaro, scrie news.ro.Muzicianul a participat la mai multe inregistrari de studio ale grupului de new wave din 1983 si a colaborat in special cu Iggy Pop si Peter Gabriel. El a fost…

- BUCUREȘTI, 26 feb – Sputnik. Purtatorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a reacționat pe Facebook la postarea senatorului american Marco Rubio, care, în contextul evenimentelor din Venezuela, a publicat pe Twitter fotografia fostului președinte…

- Accident rutier grav la intersectia din fata spitalului “Caritas” din Rosiorii de Vede in Eveniment / on 16/02/2019 at 20:29 / Un tanar de 27 de ani, din Rosiorii de Vede, se zbate intre viata si moarte, dupa ce mopedul pe care se afla a fost spulberat de o masina, in zona spitalului…

- Un biciclist a fost lovit de o masina, in timp ce traversa strada pe culoarea rosie a semaforului in Eveniment / on 16/02/2019 at 19:07 / Un barbat a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o masina, in aceasta dupa amiaza, la intersectia strazii Libertatii cu strada Bucuresti din municipiul Alexandria.…

- "Interesant... Asta da dovada de respect fața de poporul roman! Partidul Romania Unita saluta decizia Israelului și ii ureaza mult succes Excelenței sale David Saranga, noul ambasador al Israelului la București!", a scris Bogdan Diaconu, presedintele partidului, pe Facebook. Noul Ambasador…

- Noul Ambasador al Statului Israel in Romania, David Saranga, soseste joi, 10 ianuarie, la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Ambasadei Statului Israel la Bucuresti. Ca un detaliu inedit, acesta si-a inceput cariera diplomatica chiar in țara noastra, in urma cu 20 de ani. Acum, cu ocazia sosirii sale,…

- Reabilitarea drumului județean Draganesti Vlasca – limita judetul Dimbovita – 48,5 km in Economie / on 09/01/2019 at 12:50 / In perioada imediat urmatoare, drumul județean de la Draganești Vlasca pana la limita cu județul Dimbovita, care trece prin Botoroaga, Videle, Gratia, in județul…

- Joseph Daul a scris ca ”Astazi Romania preia președinția rotativa a UE. Președintele Klaus Iohannis a fost un luptator neobosit pentru statul de drept și impotriva corupției inca de la inceputul mandatului sau. El va indeplini toate așteptarile in conducerea ro2019.eu. Ii doresc tot binele!”. …