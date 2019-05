A murit un lider al Partidului Socialist Muncitoresc. A suferit un accident cerebral

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al Partidului Socialist Muncitoresc spaniol (PSOE) Alfredo Perez Rubalcaba, care s-a remarcat in cariera sa politica prin lupta impotriva organizatiei separatiste basce ETA, a decedat vineri la varsta de 67 de ani in urma unui accident vascular cerebral, informeaza AFP. Actualul…

- Socialistii condusi de premierul in exercitiu Pedro Sanchez au obtinut cele mai multe voturi, dar nu suficiente pentru o majoritate parlamentara, arata primele rezultate ale unui sondaj privind intentiile de vot efectuat de GAD3, preluate de Reuters. Conform aceleiasi surse, partidul de extrema…

- Politia a gasit cele doua corpuri miercuri, intr-o zona muntoasa, in interiorul unei grote, intre dou prapastii. Ei erau dati disparuti de marti, scrie News.ro. Cel mai mic copil al victimei, in varsta de cinci ani, a permis localizarea corpurilor. Baiatul a fost gasit plangand de catre trecatori,…

- ​Selectionerul Venezuelei, Rafael Dudamel, se gândeste sa demisioneze, apreciind ca echipa nationala este extrem de afectata de criza politica din aceasta tara, informeaza lequipe.fr, potrivit News.ro. "Îmi pun postul la dispozitie. Noi am evoluat în ape tulburi deoarece suntem…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, susține ca Liviu Dragnea are zilele numarate.Citește și: INCERTITUDINEA planeaza in jurul lui Liviu Dragnea Traian Basescu a declarat, marți, ca Liviu Dragnea este tipul „șiretului laș”, care nu iși asuma niciodata nimic, precizand ca acesta…

- Presedinte USR Constanta, Remus Negoi, a realizat un calcul al fondurilor europene atrase de Primaria Constanta in 2018. "La un simplu calcul comparativ, Primaria Constanta a fost alaturata altor primarii din tara in privinta atragerii de fonduri europene. Pe cand, in 2018, primariile din Cluj sau Sibiu…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 23 februarie 2019, o intrevedere cu Pedro Sanchez, prim ministrul Regatului Spaniei, in marja reuniunii Partidului Socialistilor Europeni PES , de la Madrid.Cei doi oficiali si au exprimat satisfactia pentru relatia bilaterala excelenta, confirmata de Parteneriatul…

- Criza catalana provoaca caderea celui de-al doilea guvern spaniol din ultimii ani. Incapacitatea pe care a manifestat-o de guvernul de dreapta al lui Mariano Rajoy de a stabiliza situația, a ușurat sarcina de schimbare a puterii. Acum, problema catalana l-a ajuns din urma pe premierul…