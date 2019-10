Stiri pe aceeasi tema

- Rob Garrison, actorul care a jucat rolul lui Tommy din filmul „Karate Kid” (1984), s-a stins din viața la varsta de 59 de ani. Dupa ce a stat aproape o luna in spital, a murit vineri, din cauza unor...

- Cantaretul american Eddie Money, cunoscut pentru hituri precum "Take Me Home Tonight" si "Baby Hold On", a murit la varsta de 70 de ani, din cauza complicatiilor asociate cu o interventie chirurgicala pe cord pe care o suferise in urma cu cateva luni, dar si a unui cancer in faza terminala.Citește…

- Doliu in lumea muzicii! O cantareața de doar 30 de ani a murit intr-un accident cumplit Cantareața de muzica country Kylie Rae Harris a murit la varsta de 30 de ani. Artista și o adolescenta de 16 ani au murit miercuri, 4 septembrie, intr-un accident rutier petrecut in New Mexico. Un alt șofer implicat…

- Lumea muzicii este din nou in doliu. Compozitorul american LaShawn Daniels, cel care a creat hituri pentru Beyonce, Whitney Houston si Lady Gaga, a murit la varsta de 41 de ani intr-un accident de masina.

- Muzicianul mexican Celso Pina, supranumit ''rebelul acordeonului'' pentru stilul sau eclectic, care combina influente diverse cu genul traditional columbian cumbia, a decedat miercuri in urma unui infarct pe cand se afla in orasul sau natal, Monterrey, a anuntat casa de discuri a

- Florina Cercel a murit. Artista s-a stins din viața la 76 de ani. Marea artista a murit in dimineața zilei de 30 iulie din cauza unui cancer la plamani. Marea actrița a fost, in tinerete, una dintre cele mai frumoase romance. A iubit cu patima, insa ghinoanele s-au tinut lant, pe plan…

- Actorul olandez Rutger Hauer a murit la varsta de 75 de ani, informeaza BBC News. Cunoscut mai ales pentru rolul sau din filmul ”Blade Runner” s-a stins din viața vineri, din cauza unei afecțiuni, iar miercuri a fost inmormantat.

- Doliu in lumea cinematografiei. A murit cel mai batran mim din lume. Richmond Shepard, pentru ca despre el este vorba, s-a stins la inceputul lunii iulie, pe data de 2, insa vestea a aparut public abia acum, potrivit presei din strainatate.