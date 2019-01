Stiri pe aceeasi tema

- Anatoli Lukianov a ajuns in 1990 la presedintia Sovietului Suprem, organul legislativ al fostei URSS, inlocuindu-l pe Mihail Gorbaciov, ales la acea data in noua functie de presedinte al Uniunii Sovietice. El a criticat deschis programul de reforme al lui Mihail Gorbaciov si a fost inchis dupa tentativa…

- Moscova trebuie sa se conformeze pe deplin si "fara intarziere" tratatului cu SUA privind rachetele nucleare, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, subliniind ca noile rachete cu raza medie de actiune ale Rusiei pun in "serios pericol" acest tratat, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Tratatul…

- CHIȘINAU, 27 oct - Sputnik. Andrei Belousov, directorul adjunct al Departamentului de neproliferare și control al armamentului din cadrul Ministerului de Externe al Rusiei, a comentat retragerea unilaterala a Statelor Unite din Tratatul INF prin faptul ca SUA "pregatesc un razboi" și ca Rusia…

- El a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect ca in interiorul NATO si UE sa se desfasoare o dezbatere pe acest subiect, transmite agentia EFE. 'In privinta rachetelor cu raza scurta si medie de actiune, avem impresia ca nu toti in Europa inteleg ca aceasta decizie va avea consecinte…

- Mesajele pe care Federatia Rusa le transmite - in contextul in care SUA au anuntat ca intentioneaza sa se retraga din acordul privind armele nucleare cu raza medie de actiune (INF) - sunt, mai degraba, o folosire a argumentului nuclear pentru a se aduce relatiile la un punct in care ar putea sa aiba…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA și preluat de agerpres. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice,…