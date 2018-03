Stiri pe aceeasi tema

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, relateaza Bbloomberg, citat de News.ro.

- Sapte soldati americani si-au pierdut viata dupa ce elicopterul lor s-a prabusit joi in vestul Irakului, a anuntat vineri un responsabil al apararii americane, relateaza AFP. Citește și: Victor Ponta DEZVALUIE un moment CRUCIAL din vila SRI: discuție cu Coldea și Kovesi''Sapte persoane…

- Simona Halep, liderul WTA a postat pe Twitter o imagine cu una dintre actrițele sale favorite, Elisabeth Shue. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. Simona Halep profita de notorietate…

- Audi, cel mai mare contributor la profitul grupului german Volkswagen AG, va lansa anul acesta peste 20 de modele noi si restilizate, inclusiv primul automobil electric, reluandu-si planurile de expansiune subminate de scandalul emisiilor. Anul trecut, Audi a pus deoparte 387 de milioane…

- O mulțime de omagii au impanzit rețelele de socializare, odata cu aflarea veștii ca Stephen Hawking a plecat dintre noi.Celebritați și oameni de știința din toata lumea au scris pe Twitter cele mai frumoase cuvinte in onoarea marelui om de știința. Pagina oficiala NASA i-a adus un omagiu lui Stephen…

- Caz de ”nepotism” la varful UE, dupa ce Juncker a numit secretarul-general al CE. Nici liderii UE nu scapa de acuzațiile de ”nepotism”. Șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker l-a numit pe consilierul sau secretar-general al CE, o decizie criticata la unison de europarlamentari, chiar și de cei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Black Ops revine! Cu o experiența de joc surprinzatoare, Call of Duty®: Black Ops 4 va revoluționa seria de mare succes din istoria Call of Duty® odata cu lansarea sa pe data de 12 octombrie, pentru PlayStation 4, Xbox One și PC. Fanii Call of Duty pot urmari evenimentul de prezentare pe…

- Fanii au cerut, iar Activision aduce Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy acum pe toate platformele de gaming disponibile. Vedeta din jocurile anilor ‘90 își face simțita prezența pe Nintendo Switch, Xbox One și Steam® pe 10 iulie 2018. Lansarea Crash Bandicoot N. Sane Trilogy…

- Sledgehammer Games a publicat un nou update pentru Call of Duty: WWII care introduce permanent in joc doua noi mod-uri: Gun Game și Prop Hunt – ambele lansate anterior pentru o perioada scurta de timp. In Gun Game jucatorii se dueleaza doar in pistoale, iar in Prop Hunt cate unul dintre…

- Triatlonistul sud-african Mhlengi Gwala a scapat cu viata si este in spital, dupa ce a fost atacat, in noaptea de luni spre marti, de trei barbati care au incercat sa ii taie ambele picioare cu fierastraul.Potrivit timeslive.co.za, atacul a avut loc la Durban, la ora 03.00, in apropierea universitatii…

- Cluburile italiene de fotbal Fiorentina si Cagliari au decis sa retraga tricoul cu numarul 13, pe care l-a purtat la ambele echipe fundasul Davide Astori, decedat in noaptea de sambata spre duminica din cauza unui stop cardio-respirator, inainte de un meci cu Udinese in Serie A, relateaza AFP.''Pentru…

- Cei de la Reptile Park din Australia au gasit un specimen mascul de paianjen australian cu panza-palnie, al carui venin poate omori cu usurinta un om adult. Mai mult decat atat, paianjenul nu este doar agresiv, ci si se ascunde in habitatul...

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a sosit duminica in Egipt, pentru o vizita de doua zile, in cadrul primului sau turneu in strainatate dupa numirea sa in iunie, informeaza AFP. El a fost intampinat de presedintele Abdel Fattah al-Sissi pe aeroportul international…

- Lungmetrajul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a castigat premiul Cesar la categoria "cel mai bun film" vineri seara, la cea de-a 43-a gala de decernare a celor mai prestigioase trofee atribuite de industria cinematografica franceza, informeaza contul de Twitter al postului…

- Arsenal a pierdut al doilea meci in decurs de 5 zile impotriva lui Manchester City, cu același scor, 0-3. Unul dintre sponsori, SportPesa, i-a ironizat pe "tunari" in timpul partidei de joi seara. SportPesa este o platforma de pariuri care iși desfașoara activitatea in Marea Britanie, Africa de Sud,…

- FCSB s-a deplasat ieri la Sibiu cu un charter pentru meciul din "sferturile" Cupei Romaniei cu Hermannstadt, insa partida a fost amanata pana astazi, la ora 14:00, cand roș-albaștrii s-au facut de ras și au pierdut cu 0-3. Gigi Becali a scos din buzunar 35.000 de euro pentru aceasta deplasare, iar pentru…

- Patru covasneni vor pleca saptamana viitoare intr-o expeditie in Africa, ce are ca scop tranzitarea acestui continent de la nord la sud si escaladarea muntelui Kilimanjaro (5.895 m). Tulit Zsombor, unul dintre membrii echipajului, a declarat pentru AGERPRES ca expeditia va dura peste o…

- Vanzarile trimestriale ale companiei PepsiCo au fost mai slabe decat asteptarile, afectate de o cerere din ce in ce mai scazuta in America de Nord, insa compania a transmis ca a intensificat eforturile de a redyce costurile pentru a proteja business-ul, potrivit Wall Street Journal. Gigantul…

- Albanezul Azdren Llullaku, golgeterul ediției precedente din Liga 1, a fost achiziționat de echipa italiana Virtus Entella (Serie B). Acesta a fost prezentat astazi, italienii anunțand transferul prin intermediul paginii oficiale de Twitter. Atacantul a semnat un contract valabil pentru urmatoarele…

- Esmond Bradley Martin, in varsta de 75 de ani, unul dintre investigatorii de top in lumea mafiei fildeșului, a fost gasit mort, duminica, in locuința sa din Nairobi, capitala Kenyei. Cadavrul lui Martin prezenta in zona gatului urma unui lovituri de cuțit, transmite BBC, citat de digi24.ro Fostul reprezentant…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia impotriva oricarei incercari de a invada Siria, in contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi...

- Camera Deputatilor este convocata joi, de la ora 12,00, in prima sesiune ordinara a anului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro. Biroul permanent al Camerei Deputatilor se va intruni incepand cu ora 11,00. In prima sedinta a Camerei va fi aleasa noua…

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune,...

- O slujba de inmormantare pentru Neagu Djuvara a fost oficiata, duminica, la Biserica "Sfantul Vasile cel Mare", in prezenta familiei si a numeroase personalitati, printre care Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Mihail Sora. Inmormantarea a avut loc cu onoruri militare la Cimitirul…

- Atac armat intr-un club de noapte din Fortaleza, Brazilia. Mai multi barbati inarmati au tras in plin in petrecareti. Cel puțin 18 oameni au murit. Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere. Autoritatile…

- Elton John a anunțat ca va pleca in ultimul turneu și apoi se retrage spunand ca vrea sa se dedice copiiilor sai și familiei. Celebrul artist britanic va ține 300 de concerte in urmatorii trei ani și apoi nu va mai efectua alte turnee, scrie CNN. Elton John a organizat un eveniment cu presa și a anunțat…

- Dezvoltarea unui joc video porneste de la zero si poate ajunge la milioane de euro, iar costurile au crescut fata de acum 10 ani si de 50 de ori, in anumite cazuri, sustin reprezentantii industriei de profil. "In ultimul joc la care lucram am investit in ultimul an peste un milion de…

- Parte dintr-o cercetare mai ampla, vizand tranzitia Nationalului iesean de la perioada comunista la cea post-decembrista, interviul de mai jos, realizat de teatrologul Lavinia Lazar, readuce in atentie o serie de teme de un real interes cultural. Protagonistul, Mircea Radu Iacoban, relateaza, din postura…

- Presedintele american Donald Trump va participa la Forumul economic de la Davos (Elvetia) din aceasta saptamana, a confirmat Casa Alba, in urma acordului incheiat pentru reluarea activitatii guvernului american, dupa trei zile de blocaj, relateaza AFP. "Daca totul se petrece cum am prevazut, in urma…

- Shaun Murphy, un britanic in varsta de 38 de ani, era in mașina cu prietena lui, cand a fost abordat de un barbat care i-a cerut droguri. Cum nu a primit ceea ce voia, strainul a inceput sa țipe, a scos un cutit, a bagat mana pe fereastra autoturismului si l-a injunghiat pe Shaun direct in inima.…

- ''Doamna Dancila nu este competenta pentru acest post. PSD a coborat foarte jos nivelul in politica romaneasca, singurul criteriu de selectie fiind obedienta fata de Liviu Dragnea, si am ajuns sa punem oameni de la filiala locala a acestuia care i-au fost de folos de-a lungul timpului. Fac un ultim…

- 120.000 de lei pentru SMURD Cluj 120.000 de lei au fost alocați de municipalitatea clujeana pentru sprijinirea activitații SMURD - Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca. Aceasta suma va susține activitatea personalului…

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- Catalin Ivan: Dragnea si-a inceput ultimul turneu prin tara ca presedinte al PSD, este unul de adio Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a inceput ultimul turneu de adio prin organizatiile din tara si concluzia cu care pleaca este ca nimeni nu va sustine…

- FC Universitatea Cluj, clubul cu cei mai multi membri cotizanti din Romania (1.200 la finalul anului 2017) tine pasul cu tehnologia si isi intareste prezenta in mediul online. Noul site, www.fcuniversitateacluj.ro le ofera suporterilor “Sepcilor rosii” o experienta mai placuta de navigare,…

- Cristina Manea s-a stins din viata in urma cu o zi, dupa ce tratamentul care i-a fost administrat nu a dat roade. Ziua in care aceasta a nascut a aflat ca sufera de o un tip rar de cancer, fapt ce a condus-o spre pierzanie. Cu cateva zile inainte de a muri, fratele acesteia a cerut ajutor pe retelele…

- Franta a inregistrat putin peste 100.000 de cereri de azil in anul 2017, un nivel ‘istoric’, cu o crestere masiva a numarului dosarelor depuse de cetatenii albanezi si ce cei din Africa Occidentala, a anuntat luni directorul Biroului francez pentru protectia refugiatilor si a apatrizilor (OFPRA), Pascal…

- ♦ Anul 2016 a fost cel mai bun an pentru consum din perioada 2008-2016 ♦ Cresterea s-a situat la 13,5%, peste nivelul din ultimul an de boom economic ♦ Consumul a redevenit astfel vioara intai a economiei dupa mai multi ani in care exporturile si industria au tinut fraiele. …

- Cagliari a postat un comunicat pe Twitter, delimitandu-se de tifosii care l-au facut sa se simta insultat. "Mulțumesc pentru gentilețea și cordialitatea mesajului", a replicat mijlocașul lui Juventus. Ultimul scandal cu tenta rasista din Serie A s-a incheiat cu o impacare. ...

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, sustine ca spargerea resedintei ambasadorului din Pakistan, obiectiv cu grad ridicat de risc pazit de jandarmi, ar trebui sa-i arate ministrului de Interne Carmen Dan faptul ca Jandarmeria…

- SIMONA HALEP - IRINA BEGU LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT, LIVE STREAMING SHENZHEN. Romania va avea o reprezentanta in finala turneului din China, dupa ce Simona Halep și Irina Begu au avut un parcurs excelent la Shenzen. Pana acum, Simona a trecut de Gibbs, Duan și Sabalenka, iar Irina le-a invins…

- El s-a nascut pe 1 martie 1989, este originar din Beaumont, Texas și a absolvit universitatea Tulane, in anul 2011, informeaza siteul oficial al CSM CSU Oradea. Richard a semnat un contract pentru actualul sezon competitional. „Jucatorul nord-american se evidențiaza prin agresivitatea…

- Iasul este pe locul 20 intr-un top international al oraselor in care se poate trai cu mai putin de 600 de lire. Probabil pentru straini este de mirare, insa pentru majoritatea romanilor care au salarii de sub 300 de lire, acest lucru este firesc. Topul a fost realizat de Business Insider si au fost…

- Sute de credincioși din toate zonele au participat astazi la slujba de inmormantare a monahiei Ecaterina Ghiran, stareța Manastirii de la Cormaia - calugarița plina de virtuți care au facut-o atat de iubita in randul obștii monahale și a pelerinilor veniți sa inalțe rugaciuni la Manastirea de la Cormaia.

- Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” va fi joi si vineri gazda unei noi editii a “Cupei Consiliului Judetean Salaj” la handbal, turneu de verificare organizat de Handbal Club Zalau. Iubitorii handbalului din judet vor avea ocazia sa vada si echipa nationala de tineret a Romaniei, pregatita de Gheorghe…

- Golurile au fost marcate de Raul Garcia "36 (penalti) si Zouhair Feddal "85 (autogol). In minutul 35, de la Betis a fost eliminat Jordi Amat. Betis Sevilla ocupa locul 13 in clasament, cu 21 de puncte, iar Athletic Bilbao este pe 11, cu 21 de puncte. Lider este FC Barcelona, care are 42 de puncte si…

- Filmul „Banditul Whiskey”/”The Whiskey Robber”, povestea adevarata a banditului plecat din Romania care a jefuit 27 de banci in Ungaria, strangand peste o jumatate de milion de dolari, va intra pe marile noastre ecrane pe 26 ianuarie 2018, anunța organizatorii. Attila Ambrus/Banditul Whiskey devenea…