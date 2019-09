Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de numai 21 de luni a fost diagnosticata cu cancer in stadiul IV și nico șansa nu i se mai dadea. Copilul-minune a luptat inimaginabil de mult ca sa scape și sa se bucure de viața ca un om normal!

- Trecuta și ea printr-o situație de grea, Magda Vasiliu a reațcionat dupa ce a aflat ca fiica fostului selecționer al Spaniei a murit din cauza cancerului. Și fiul ei a fost diagnosticat cu aceasta boala grea și, din fericire, a reușit sa o invinga.

- Drama fara margini pentru o familie de romani aflata in vacanta in Thassos, Grecia. Fetita lor in varsta de patru ani a murit inecata. Tragedia s-a produs ieri dupa-amiaza, 28 august 2019, pe plaja de pe insula Skala Sotiros din Thassos (Grecia). La un moment dat, copila a fost lasata nesupravegheata…

- Polițistul care a preluat apelul la 112 efectuat de Alexandra, fata care a fost ucisa de Gheorghe Dinca și care a fost acuzat ca a avut ”o atitudine refractara” ascunde o drama teribila, care ar fi putut sa-l sensibilizeze și mai tare.

- Anca Frandes, fiica fostului director al Filarmonicii din Arad, dirijorul Dorin Frandes, si a Corinei Frandes, medic cunoscut in Arad, a murit luni de dimineata intr-un spital din Bucuresti, la zece zile dupa ce i-a explodat apartamentul. Vineri 5 iulie, Anca, in varsta de 31 de ani, a aprins o tigara…

- Doua dintre cele mai importante si cunoscute dinastii financiare din Europa, familiile Goldsmith si Rothschild, sunt in doliu, informeaza observator.tv.Fiica cea mare a lui Ben Goldsmith si Kate Rotschild a murit la 15 ani. Iris Annabel Goldsmith a fost implicata intr-un accident produs…

- Sotia lui Vinnie Jones a murit de cancer. Tanya avea 53 de ani si se lupta de 6 ani cu boala nemiloasa, scrie ciao.ro. Aceasta a murit inconjurata de familie, in resedinta pe care actorul o are in Los Angeles, informeaza The Sun. „La ora 8.46 AM, sotia lui Vinnie Jones, Tanya Jones, a incetat…

- Catalin, barbatul din Pitești care a fost batut pana la moarte de doi frați de etnie roma, in urma unei altercații in trafic, a lasat in urma sa o fiica de 18 ani, care a dat ieri Bacul. Tanara și-a pierdut și mama in urma cu cațiva ani, iar tatal a crescut-o singur. Fata nu știe deocamdata ca a ramas…