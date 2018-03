Stiri pe aceeasi tema

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa international, citata de Mediafax.

- Ziua Pi devine înconjurata de mister cuantic începând de azi, când vedem ca marii fizicieni ai secolelor 20 si 21, Albert Einstein si Stephen Hawking par sa fie legati prin fire nevazute de un destin comun.

- Stephen Hawking, una dintre cele mai luminate minți din lumea științifica, a murit miercuri dimineața la varsta de 76 de ani, potrivit The Guardian. ”A fost un mare om de știința și un om extraordinar a carui munca și moștenire vor dainui mulți ani. Curajul și persistența cu geniul și umorul sau au…

- Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anunțat familia sa. Fizicianul britanic era cunoscut pentru cercetarile sale referitoare la "gaurile negre" și relativitate și a scris mai multe carți științifice de popularizare, inclusiv "O scurta istorie a timpului".La varsta de 22 de ani, Stephen…

- Fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani. El era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul era un ateu declarat.

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Aurelian Calota, veteranul de razboi care a trait o poveste de dragoste de peste 70 de ani alaturi de femeia care a fost mereu alaturi de el, s-a stins din viata duminica, 11 martie, cu o zi inainte de a implini varsa de 93 de ani. A murit, spun apropiatii familiei, pentru ca suferea foarte mult ca…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Un meci unic va avea loc intre doi luptatori aflați in scaun cu rotile. Este vorba despre o partida de box in premiera. Militarul veteran Ionuț Butoi, imobilizat in scaun cu rotile, va intra in ring alaturi de fostul campion național Nicolae Stan, ajuns și el in scaun cu rotile, dupa…

- Un meci unic care va intra in istoria din Romania va avea loc sambata, 3 martie. O partida de box in premiera intre doi barbati in scaun cu rotile care vor urca in ring. Unul este militarul veteran Ionuț Butoi, campion la tir la Jocurile Paralimpice de la Toronto, țintuit in scaun cu rotile dupa ce…

- Primul meci de box in scaun cu rotile din Romania. Ionuț Butoi, campion național la tir cu arcul – secția paralimpice și medaliat internațional la tir cu arcul, la Toronto, Canada, va incrucișa manușile cu Nicolae Stan, fost deținator al titlului național de box. Comform amvvd.ro, Butoi, care nu a facut…

- Din totalul de 902 oferte initiale de criptomoneda derulate anul trecut, 46% au esuat deja, potrivit unui studiu news.Bitcoin.com , bazat pe date Tokendata. Dintre acestea, 142 nu au trecut obstacolul initial, nereusind sa atraga suficienta finantare. Alte 276 fie au fost, pur si simplu, "tepe", fie…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj aniverseaza saptamana aceasta 50 de ani de la infiintare. Cu acest prilej, la sediul institutiei vor fi organizate o serie de manifestari cultural-artistice. Joi, 1 martie 2018, incepand cu ora ...

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, avand in vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui actual, relateaza EFE.

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, avand in vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui actual, relateaza EFE. Este vorba de romanul…

- Razboiul din Siria a inceput in 2011 sub forma de proteste pașnice. Conflictul a fost reprimat violent de regimul Assad și s-a transformat intr-o adevarata rascoala dupa formarea Armatei Siriene Libere. Bilanțul acestuia este unul tragic.

- Localnicii din Boholt s-au intors pentru cateva ore in timpul bunicilor si strabunicilor lor. A fost organizata o sezatoare tradiționala dupa modelul celor care aveau loc in sat, in anii ’50-’60. Cantecele si jocurile traditionale, „loalele“, „datul litrelor“ sunt doar cateva din obiceiurile…

- Crima intr-un azil de batrani din judetul Mehedinti. Un pacient intr-un scaun cu rotile i-a luat viata colegului sau de camera imobilizat la pat. Angajatii centrului au incercat sa musamalizeze cazul de teama ca vor fi acuzati de neglijenta.

- Crima intr-un azil de batrani din județul Mehedinți. Un pacient intr-un scaun cu rotile i-a luat viața colegului sau de camera imobilizat la pat. Angajații centrului au incercat sa mușamalizeze cazul de teama ca vor fi acuzați de neglijența. Fapta s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute in Centrul…

- Un copil care nu implinise inca varsta de 2 ani a murit in condiții groaznice, cu arsuri pe mai bine de jumatate de corp, dupa ce a cazut in oala cu ciorba clocotita pregatita de mama sa pentru hrana familiei. Nenorocirea s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-o familie de etnie roma din comuna ...

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- Stema din 1968 a noului județ Vaslui La 16 februarie 1968, orașul Vaslui devenea reședința județului cu același nume. Prin Legea nr. 2, s-a revenit la organizarea pe județe, constituindu-se și județul Vaslui, cu orașele Vaslui, Barlad, Huși și Negrești și un numar de 71 de comune. La 16 februarie 1968,…

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Un om de stiinta cu dubla cetatenie, turca si americana, angajat al agentiei spatiale NASA, a fost condamnat de un tribunal din Turcia la 7 ani si jumatate de inchisoare, intr-un verdict criticat de Departamentul de Stat al SUA, a transmis vineri agentia privata Dogan,

- Dragos, un copilas de doar 8 ani lovit crunt de soarta, ofera o lectie de viata tuturor. Baiatul a fost diagnosticat la varsta de 4 ani cu hidrocefalie si tumora maligna, iar medicii nu i-au mai dat sanse de supravietuire.

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare.

- Un barbat din Oradea a murit dupa ce a cazut sub un tramvai, in statia de langa parcul Olosig. Rotile tramvaiului nu i-au sectionat corpul, insa i-au provocat rani grave. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru barbatul in varsta de 61 de ani. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 15.40,…

- La cei 31 de ani, a bifat deja apariții notabile in filme precum: ”Resident Evil”, ”John Wick”, ”Triplu X-Intoarcere lui Xander Cage” și chiar in serialul ”Orange is the new black”. Are, așadar, o viața profesionala satisfacatoare și promițatoare. Pe plan personal, insa, actrița se lupta cu niște probleme…

- Un barbat imobilizat intr-un scaun rulant a dat dovada ca este patriot si a aratat ca poate "dansa" hora in ciuda invaliditatii. El i-a asteptat pe biciclistii care au venit cu Trenul Unirii si care au format o hora atipica in parcarea de la Victoria.

- Pana acum, reconstituirea genetica a unui animal sau a unei persoane cerea ca ADN-ul sa fie extras din ramasitele acelui individ. Un nou studiu realizat de cercetatorii companiei deCODE Genetics din Islanda a reusit sa obtina ADN-ul persoanei...

- Actrita australiana Ruby Rose si-a alarmat fanii dupa ce a publicat o poza in care apare in scaun cu rotile. Mesajul postat alaturi de fotografie este destul de vag, iar admiratorii ei s-au gandit la ce este mai rau.

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Strada a devenit proprietate privata inca de acum doua decenii, in urma unei actiuni in constatare deschise de o firma la Tribunalul Galati, insa a ramas mult timp deschisa traficului. Ulterior, in urma vanzarii terenului aferent, noul proprietar a ridicat si un gard, inchizand circulatia.

- Perioada anilor '50 - '60 și-a pus amprenta și asupra designului mașinilor la moda atunci, amintind de tendințele modei. Iata ce autoturisme puteai vedea pe strazi in urma cu o jumatate de secol:

- Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Circulatia tramvaielor este blocata, potrivit Digi 24.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, incidentul a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia…

- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare este in mijlocul unui scandal, dupa ce o fetita de doar un an si jumatate a murit, joi, la Unitatea de Primiri Urgente.A Fetita a ajuns in fata medicilior pentru prima data miercuri seara, cand prezenta o forma de varicela, avand febra. Dupa analizele realizate…

- Aeroportul International Sibiu a inregistrat peste 530.000 de pasageri in 2017, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent, fiind primul an de la deschiderea aeroportului cand s-a trecut pragul de 500.000 de pasageri, a anunțat compania intr-un comunicat citat de news.ro

- Eram prea mic pentru a intelege live ceva din pasii lui Armstrong pe Luna, dar mai tarziu am aflat ca exista oameni care cauta, adesea cu riscul propriei vieti, limitele prezentei noastre in univers. I-am admirat mereu, indiferent daca vorbim de spatiul cosmic, adancimile oceanelor, gheturile polare…

- „Cine poate ințelege mai mult suferința, decat cel care trece prin ea?”, spune Andreea Nichita. Tanara a reușit sa promoveze in acest an examenul de rezidențiat și a dovedit ca orice vis poate fi realizabil, chiar daca viața te-a pus la grele incercari

- Ultima slujire oficiata de episcopul Husilor, PS Ignatie, la o biserica din Barlad s-a incheiat cu un moment emotionant. Inaltul prelat a oferit buchetele de flori primite cadou unei fetite in scaun cu rotile si unei bunici.

- Cu doar cateva zile inainte de Craciun, Monica Tatoiu a suferit o interventie chirurgicala la sold, in urma unei fracturi puternice. Femeia de afaceri a fost operata de un medic celebru, care i-a “reparat” mana si Papei. Monica Tatoiu a fost externata chiar in Ajunul Craciunului, dar a parasit spitalul…

- De Craciun, cele mai mari dorinte ale unui baiat de 14 de ani din Gorj au fost un scaun cu rotile si un smartphone. Mosul i-a indeplinit visul, iar la sacul lui au contribuit pompierii din judet si o mama cu suflet.

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Vica Blochina a suferit un accident in Asia si a ajuns de urgenta la spital. In urma unei probe, blondina s-a accidentat si un picior i s-a umflat foarte tare, motiv pentru care a fost transportata rapid pentru a fi vazuta de un medic.

- Restauratorii italieni au descoperit doua fresce pictate de maestrul renascentist Rafael, cu putin timp înainte sa moara, în 1520, când avea 37 de ani. A murit însa înainte sa apuce sa termine lucrarea. Aceasta din urma a fost continuata de învataceii lui…