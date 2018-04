Stiri pe aceeasi tema

- Winnie Madikizela-Mandela, fosta sotie a lui Nelson Mandela si o activista ferventa anti-apartheid, a murit, luni, la varsta de 81 de ani, a anuntat consilierul acesteia, relateaza BBC News. Winnie Mandela era internata in spital de cateva zile, avand o infectie la rinichi. Casatorita…

- Oana si Kamara s-au impacat? Asta este intrebarea tuturor, dupa ce ea a publicat o fotografie cu fiul ei si al artistului in dreptul careia a scris un text care ridica multe semne de intrebare. Bruneta le-a raspuns oamenilor si a facut lumina in aceasta situatie.

- Adrian Mihalcea, unul dintre secunzii lui Cosmin Contra, a analizat la ProSport LIVE victoriile echipei nationale in fata Israelului si a Suediei. "Tricolorii" au invins cu 2-1 in prima partida amicala, iar aseara in fata nordicilor s-au impus cu 1-0. "Am schimbat atitudinea jucatorilor,…

- Barbatul acuzat ca si-a ucis cei doi copii si sotia a fost retinut. Masura, valabila pentru 24 de ore, a fost luata seara trecuta tarziu, conform observator.tv. Anterior, suspectul a fost audiat. Deunazi s-a aflat ca tatal si-ar fi ucis fata de 18 ani si baiatul de 13, dar si sotia – in varsta de […]…

- Norul de praf din Sahara, despre care s-a tot vorbit în ultimele zile, a ajuns în România. Primele fotografii au fost facute în aceasta dimineața la Constanța. Iarna târzie de la sfârșitul lui martie este însoțita de un fenomen rar. Un nor de nisip fin ridicat…

- Ankara si Bagdadul iau in calcul sa desfasoare o campanie militara comuna impotriva combatantilor kurzi din Irak, act ce va prelungi operatiunea „Ramura de maslin“, desfasurata in prezent de armata turca in nordul Siriei.

- "Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Al-Zawahiri le cere musulmanilor din nordul Africii sa lupte impotriva Frantei. Liderul Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, le-a cerut musulmanilor din Maghreb sa lupte impotriva soldatilor francezi din Sahel, intr-un mesaj video publicat marti.

- Eckstein critica dur asocierea UDMR cu PSD-ALDE Fostul parlamentar de Cluj al UDMR, Eckstein Kovacs Peter, a criticat, in termeni duri, actuala politica a conducerii UDMR in relatia cu coalitia guvernamentala PSD-ALDE. Fostul parlamentar de Cluj Eckstein Kovacs Peter a postat duminica pe Facebook…

- Varianta propusa de Liviu Dragnea pentru vicepresedintii PSD - cate doi din fiecare regiune, un barbat si o femeie - nu este pe placul tuturor actualilor lideri ai partidului. Vicepresedintele Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, afirma ca isi doreste in continuare functia…

- Parlamentul European a votat rezolutia care propune activarea articolului 7 al Tratatului UE pentru Polonia, majoritatea europarlamentarilor sustinand sanctionarea Varsoviei. Aproape toti eurodeputatii PSD au votat impotriva sanctionarii Poloniei, desi familia lor politica stabilise un vot „pentru“.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat joi, dupa intalnirea pe care a avut-o cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca nu a existat vreo actiune a sa, a partidului sau a guvernului PSD impotriva sistemului judiciar, sau care sa stirbeasca independenta…

- Armata americana instruieste fortele armate ale tarilor din Europa asupra modului de utilizare a armelor nucleare tactice impotriva Federatiei Ruse, a declarat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit caruia insusi faptul ca SUA dispun de arme tactice pregatite pentru utilizare…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Planul Chinei pentru ca presedintele Xi Jinping sa ramana la putere pe termen nedeterminat a starnit opozitie puternica pe retelele sociale iar miscarea a fost comparata cu dinastia aflata la conducerea Coreei de Nord, scrie Reuters, preluat de News.ro.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.„Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Impotriva comertului ilicit: politistii au confiscat alcool in valoare de 8 000 de lei si au suspendat activitatea unei societati comerciale din Targu Lapus Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au continuat controalele pentru protejarea populatiei impotriva activitatilor…

- Seful Legislativului, Andrian Candu, nu sustine initiativa liberalilor privind iesirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Potrivit lui, CSI inseamna nu doar Federatia Rusa.

- PNL a sesizat Curtea Constitutionala impotriva deciziei de marti a Parlamentului cu privire la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva"si 16 abtineri, relateaza News.ro.

- Numarul bolnavilor de rujeola continua sa creasca, iar daca pana acum se spunea ca victime ale acestei boli cad copiii nevaccinați, in Prahova exista și cazuri de copii care au fost imunizați, dar care, totuși, au contractat boala. Nu mai puțin de cinci astfel de cazuri au fost confimate, la nivelul…

- Cultura europeana reprezinta alaturarea tuturor particularitatilor, a felurilor de a fi si de a vedea, a traditiilor, limbilor si istoriilor proprii fiecarei tari. In perioada Brexitului si a nationalismului in crestere, Europa trebuie sa inteleaga ca forta sa consta in capacitatea de a dialoga intre…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la demonstratia de duminica din…

- Autor: Adrian NASTASE In urma participarii recente la reuniunea de la Shanghai, in calitate de membru al Boardului de consultanți internaționali ai Institutului de Studii Internaționale, am incercat sa fac o paralela intre evoluția Romaniei si cea a Chinei dupa 1989 (Piața Tiananmen in China si evenimentele…

- Procurorii din SUA au acuzat 13 persoane de cetatenie rusa si entitati rusesti ca au intervenit in alegerile din 2016, scrie Financial Times. Autoritatile acuza 13 persoane si trei entitati de conspirare pentru a frauda SUA prin „interventia in procesul politic si electoral (n.r- al SUA),…

- Cyril Ramaphosa, un discipol al lui Nelson Mandela, a fost declarat joi presedinte al Africii de Sud, in urma demisiei cu o zi inainte a controversatului Jacob Zuma, obligat sa faca acest gest de catre propriul partid.

- Companiile risca, in functie de obligatiile din legislatia GDPR incalcate si de gravitatea situatiei, amenzi administrative de pana la 20 de milioane euro sau de pana la 4% din cifra de afaceri totala, anuala, spune Dragos Radu, partener EY Law.

- PSD pregateste o lovitura de stat impotriva ordinii de drept, vrand sa comaseze DNA cu DIICOT prin ordonanta de urgenta, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, transmite News.ro . Monica Macovei crede ca „de duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga la aceasta decizie,…

- Pe scurt, consilierii au respins solicitarea unei autorizatii pentru firma SC DEMECO SRL, care doreste sa construiasca pe terenul fostului combinat chimic un punct de colectare a deseurilor periculoase. Totodata, stiindu-se ca firma isi va continua demersurile in instanta, Hotararea prevede ca firma…

- Deputatul PNL Mara Calista a anuntat luni ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, motiunea vizand ordonante de urgenta date de Guvern care „n-au facut decat sa…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca presedintele sud-coreean Moon Jae-in sustine decizia Washingtonului de a impune noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, adaugand ca Seulul recunoaste ca presiunile au fortat Phenianul sa poarte discutii cu Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Statele Unite, Mexicul si Canada studiaza deja modalitati de atenuare a impactului asupra rafinariilor din Caraibe si din SUA, in caz ca Washingtonul va adopta sanctiuni in domeniul petrolier impotriva Venezuelei, a declarat miercuri secretarul de stat american, Rex Tillerson, inainte de sosirea in…

- Masura dura luata de organizatia judeteana PSD impotriva primarului din Iasi. Mihai Chirica a fost exclus din partid. Comisia de etica a decis cu patru voturi pentru si doua abtineri eliminarea lui Mihai Chirica din randurile PSD. Aceeasi soarta au avut-o si viceprimarul Iasilor,…

- Urmasa a Melusinei, frumoasa zeita a raurilor din mitologia vest-europeana, Jacquetta ii mosteneste puterile vizionare si vrajitoresti, insa le foloseste doar in momentele cruciale ale vietii. Casatorita cu ducele de Bedford si inrudita astfel cu familia regala, aceasta ajunge in scurt timp una dintre…

- Forte aeriene americane si-au extins atacurile impotriva talibanilor in Afganistan cu o serie de lovituri de precizie in partea de nord-est a tarii, a anuntat marti armata SUA, relateaza dpa. Fortele americane au lovit o baza de antrenament a talibanilor in nord-estul Afganistanului si…

- Baluța nu mai e așa categoric impotriva trecerii la FCSB: ”Nu comentez!”. Alex Baluța a fost menționat in dese randuri de Gigi Becali, ca fiind jucatorul pe care și-l dorește cel mai mult. De fiecare data, olteanul a fost foarte ferm: nici nu vrea sa auda. Dupa ce FCSB s-a impus chinuit la Mediaș, Gigi…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sugerat ca armata Venezuelei ar putea decide sa-l inlature pe presedintele Nicolas Maduro de la conducerea tarii, dar a adaugat ca nu stie daca se va intampla acest lucru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Capitala spaniola, condusa de doi ani de o fosta judecatoare de la Tribunalul Suprem, a anuntat miercuri ca a infiintat un birou de lupta impotriva coruptiei, condus de catre un magistrat pensionar, insarcinat sa impiedice fraudele sau conflictele de interese, relateaza AFP. ”Consiliul municipal…

- Imaginea Marii Britanii tinand piept de una singura Germaniei naziste in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a alimentat euroscepticismul britanicilor, este de parere ambasadorul german la Londra, Peter Ammon, care atrage atentia asupra 'iluziilor' pe care si le fac acestia in legatura…

- Cancerul pancreatic este a treia cauza de mortalitate in SUA cu peste 43.000 de decese numai in 2017. Conform National Cancer Institute, 8% dintre pacientii diagnosticati cu cancer pancreatic au o rata de supravietuire de cinci ani.

- Ludovic Orban anunța ca liberalii vor vota impotriva Executivului care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.Citește și: Averile membrilor Guvernului Dancila: Care este cel mai bogat ministru și care se afla in coada clasamentului "O sa vedem la investire daca sunt slugile lui Dragnea…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor analize ale Organizatiei…

- Milos Zeman, un veteran de stanga prorus si antimusulman, este in frunte in turul intai al alegerilor prezidentiale din Cehia dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, transmite AFP.