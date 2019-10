Stiri pe aceeasi tema

Svetlana Ungureanu, șoferița in varsta de 33 de ani care saptamana trecuta a provocat un grav accident pe strada Alba-iulia, din sectorul Buiucani al capitalei, a decedat in aceasta dimineața la Spital. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre Veronica Istrati, purtatorul de cuvant…

