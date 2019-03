Stiri pe aceeasi tema

- Scott Walker, una dintre cele mai enigmatice si influente figuri din istoria rockului, a murit la varsta de 76 de ani, a confirmat casa de discuri 4AD pentru BBC, potrivit news.ro.Muzicianul de origine americana, stabilit in Marea Britanie, este cunoscut pentru piese precum „The Sun Ain't…

- Muzicianul de origine americana, stabilit in Marea Britanie, este cunoscut pentru piese precum „The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" si „Joanna" si este considerat o influenta pentru artisti ca David Bowie si Jarvis Cocker. A devenit celebru in anii 1960, odata cu grupul The Walker Brothers, iar mai apoi,…

- Dick Dale, o legenda a genului surf guitar, și autorul unei celebre piese folosite in filmul Pulp Fiction, s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Dick Dale, care s-a stins astazi din viața, a debuntat in anul 1958 și a lansat 11 albume. Artistul s-a retras din muzica in anul 1970, iar zece ani…

- Andy Anderson, fost baterist al grupului The Cure, a murit de cancer la varsta de 68 de ani, potrivit Le Figaro.Muzicianul a participat la mai multe inregistrari de studio ale grupului de new wave din 1983 si a colaborat in special cu Iggy Pop si Peter Gabriel.

- Gordon Banks, legendarul portar al Angliei din anii '60-'70 s-a stins din viața azi, la varsta de 81 de ani, dupa o indelungata lupta cu o boala necruțatoare. „Banks of England", așa cum era supranumit, a fost considerat unul dintre cei mai buni portari din istorie, alaturi de contemporanii Lev Yashin…

- "El a decedat in cursul noptii. Sotia sa m-a sunat dimineata la telefon" sa ma anunte, a declarat AFP Robert Walter, fostul sau agent si prieten "de 35 de ani" al artistului grafician.Considerat unul dintre cei mai straluciti desenatori ai generatiei sale, Tomi Ungerer avea o cariera internationala…

- Desenatorul, autorul si ilustratorul francez Tomi Ungerer a murit la 87 de ani, in noaptea de vineri spre sambata, la Cork in Irlanda, unde locuia de aproape cinzeci de ani, relateaza sambata EFE. "El a decedat in cursul noptii. Sotia sa m-a sunat dimineata la telefon" sa ma anunte, a…

- Moartea lui Tudor, tanarul care a fost injunghiat mortal de noua atacatori, la Londra, a lasat un semn și in presa britanica. Jurnaliștii din Anglia scriu despre un „erou”, care a fost victima unui atac marșav.