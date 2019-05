A murit scenaristul lui Spider Man. Alvin Sargent a câştigat de două ori Oscarul Alvin Sargent a primit doua premii Oscar, pentru filmele "Julia", de Fred Zinnemann, din 1977, si "Oameni obisnuiti/ Ordinary People", de Robert Redford, din 1980, si a mai fost nominalizat la premiile Academiei americane in 1974, pentru "Luna de hartie/ Paper Moon", de Peter Bogdanovich. Pentru toate cele trei filme a primit premiul Sindicatului scenaristilor americani. Scenaristul a lucrat cu nume mari de la Hollywood, printre care s-au numarat Alan J. Pakula, John Frankenheimer, Paul Newman, Peter Bogdanovich, Sydney Pollack, Fred Zinnemann, Robert Redford, Martin Ritt, Norman Jewison,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

