Stiri pe aceeasi tema

- Roger, cangurul devenit faimos pe internet pentru musculatura sa, care dadea impresia ca ar fi muncit din greu la sala, a murit de batranete, a informat luni presa locala, citata de DPA. Marsupialul - cu o greutate de 89 de kilograme si o inaltime de peste doi metri - a decedat la varsta…

- Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a anuntat, in timpul unui turneu in Sydney ca s-a simtit eliberata dupa ce a renuntat la blog si conturile de Instagram, Twitter si Facebook. Ducesa avea nu mai putin de doua milioane de urmaritor cand si-a inchis conturile.

- Hackeri au accesat 29 de milioane de conturi printr-o bresa de securitate dezvaluita in urma cu doua saptamani, a anuntat vineri Facebook, relateaza The Associated Press. Numarul exact nu era cunoscut anterior. Initial, Facebook a anuntat ca 50 de milioane de conturi ar fi putut sa…

- Facebook a anunțat ca 29 de milioane de conturi au fost accesate de hackeri. Hackerii au accesat, printr-o breșa de securitate, nume, adrese de e-mail si numere de telefon de pe aceste 29 de milioane de conturi. Aceștia au obținut și alte date de pe 14 milioane din aceste conturi, cum ar fi localitate…

- Elena Gheorghe a știut sa se impuna, ce-i drept, in felul ei, inca din copilarie. Artista umbla cu haine de schimb in ghiozdan și imediat ce parasea locuința se schimba. Elena Gheorghe a fost data de gol intocmai de sora sa, Ana Pirvulescu, care a povestit pe conturile de socializare ce truc folosea…