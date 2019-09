Stiri pe aceeasi tema

- Franta a propus oferirea Iranului a unor linii de credit de circa 15 miliarde de dolari, in acest an, cu conditia ca Teheranul sa respecte din nou in totalitate prevederile acordului nuclear convenit in 2015 cu puterile occidentale, o propunere care necesita acceptarea de catre Statele Unite, au declarat…

- "Este pertinent ca în timp Rusia sa se poata alatura G8" de unde a fost exclusa în 2014 dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, a afirmat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP."Divorțul a fost înregistrat în momentul invadarii…

- Statele Unite, Italia, Franța, Marea Britanie și Germania solicita Serbiei și Kosovo sa relanseze dialogul privind normalizarea legaturilor, pentru a permite avansarea discuțiilor referitoare la aderarea la Uniunea Europeana, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Negocierile dintre Belgrad și…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va incepe o vasta operatiune de arestare si de expulzare a imigrantilor fara documente in zece orase, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro."Ei au venit ilegal", le-a spus Trump jurnalistilor din…

- Racheta Soyuz-2.1a a fost lansata la ora locala 8:41 (05:41 GMT) de pe cosmodromul Vostochny din Extremul Orient rus, se arata intr-un comunicat emis de Roskosmos. Satelitul hidrometeorologic rusesc Meteor-M No.2-2 a fost plasat cu succes pe orbita, la o altitudine de circa 832 de kilometri,…

- Retelele de socializare online Facebook, Instagram si Whatsapp se confrunta cu probleme tehnice, miercuri, in numeroase tari, inclusiv in spatiul Uniunii Europene si in Statele Unite, relateaza publicatiile germane Bild si Merkur.de. Numerosi utilizatori au semnalat probleme in Germania, Spania,…

- La inceputul anului 2019, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța, China, India, Pakistan, Israel și Coreea de Nord detineau aproximativ 13.865 de arme nucleare, adica cu aproximativ 600 mai puțin decat la inceputul anului 2018, potrivit Le Monde, citat de Rador. Numarul de arme atomice a scazut…