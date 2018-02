A murit „regina” Bollywood-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Sridevi Kapoor, prima actrita superstar de la Bollywood, a murit fulgerator, sambata, in urma unui infarct, in timp ce participa la o nunta, in Dubai, a anuntat BBC.Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind finantarea de la buget pentru Catedrala: 'Este JENANT si RIDICOL...'…

- Jucatoarea de tenis Elina Svitolina a castigat al doilea ei titlu consecutiv in turneul WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii de 733.900 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Daria Kasatkina cu 6-4, 6-0. Svitolina, 23 ani, s-a impus in finala dupa 70 minute…

- Roger Federer (36 de ani), proaspat revenit in postura de lider al circuitului ATP, nu va participa la turneul de la Dubai, care va debuta pe 26 februarie, in ciuda faptului ca primisese un wild-card de la organizatorii intrecerii din Emiratele Arabe Unite. ...

- A fost o interventie de proportii, noaptea trecuta, in judetul Bistrita, pe fondul producerii unui accident cu doua autoturisme in care se aflau 10 oameni. Avand in vedere numarul mare de persoane implicate in accidentul ce a avut loc la Ilva Mica, s-a declansat Planul Rosu de interventie, catre locul…

- O companie cu sediul in Emiratele Arabe Unite a informat despre producerea primului lapte praf pentru sugari pe baza de lapte de camila, destinat in principal bebelusilor care au intoleranta la laptele de vaca, relateaza marti AFP. ''Camelicious'', un produs realizat de Emirates Industry…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kitova, recenta castigatoare a turneului de la Doha, a declarat forfait pentru turneul WTA de la Dubai, din cauza unei accidentari la un picior, au anuntat organizatorii competitiei din Emiratele Arabe Unite, citati de AFP. Forfaitul cehoaicei, numarul 10…

- Simona Halep, in varsta de 26 de ani, va reveni pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) la finalul turneului de la Dubai, programat in perioada 19 – 24 februarie. Halep, care a mai fost lider mondial timp de 16 saptamani, intre 7 octombrie 2017…

- Jucatoarea Alexandra Dulgheru, locul 170 WTA, a fost eliminata, sambata, in primul tur al calificarilor la turneul WTA Premier de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), programat in perioada 19 – 24 februarie.

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a fost invinsa de rusoaica Sofia Juk cu 7-6 (2), 7-6 (7), sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Dulgheru (28 ani, 170 WTA) s-a inclinat…

- Rusoaica Maria Sharapova (#41 WTA) si americanca Madison Keys (#14 WTA) si-au anuntat retragerea de la turneul de la Dubai, care se va desfasura saptamana viitoare. Sharapova (30 de ani) a fost invinsa de Monica Niculescu in primul tur al turneului de la Doha (4-6, 6-4, 6-3), disputat luni, iar la doar…

- Casa Regala daneza a anuntat decesul printului Henrik, sotul Reginei Margrethe a Danemarcei. Printul Henrik avea 83 de ani si, in ultima perioada, sanatatea i se subrezise, fiind spitalizat. Intr-un scurt comunicat dat publicitatii miercuri se mentioneaza faptul ca printul a murit marti noapte, la ora…

- Bilantul meciurilor directe este in favoarea Simonei, cu trei victorii obtinute in precedentele cinci partide. Numarul 2 mondial si-a monitorizat starea de sanatate pana marti pentru a lua o decizie in privinta participarii la Doha. Simona a fost afectata serios in urma turneului de…

- A doua zi a saptamanii aduce, din pacate, inca noi vesti rele cu privire la efectele pe care gripa le-a avut in cazul unor romani. Mai exact, aflam pentru a doua zi consecutiv ca virusul gripal a cauzat moartea altor patru persoane: doua femei si doi barbati. Este vorba despre o femeie de 63 […] Alti…

- In 2014 isi facea debutul ca artist in India, in filmul “O’Teri”, iar azi abia mai face fata proiectelor pe care le are acolo: moda, reclame, muzica, televiziune. Mai mult, Iulia Vantur (37 de ani) le-a cucerit si pe rudele iubitului ei, actorul Salman Khan (52 de ani), asa ca viata in “exil” pare din…

- Igor Dodon a avut o intrevedere luni, 12 februarie, cu Crown Price al Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) Mohammed bin Zayed Al Nahyan, comandant adjunct al Fortelor Armate ale Emiratelor Arabe Unite. Intalnirea a avut loc in cadrul Summmit-ului Guvernamental Mondial organizat in Dubai.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se afla intr-o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite (EAU), la invitația președintelui acestei țari, pentru a participa la Summitul Mondial Guvernamental care se desfașoara la Dubai. La eveniment participa reprezentanți din peste 150 de state. Pe agenda…

- La invitația președintelui Emiratelor Arabe Unite, Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova intreprinde o vizita de lucru in EAU pentru a participa la Summit-ul Mondial Guvernamental care se desfașoara la Dubai.

- Un accident rutier ce a avut loc la primele ore ale zilei de sambata a avut urmari cumplite. O masina s-a lovit de un TIR. Drama rutiera a avut loc pe E60, in dreptul localitatii Vanatori, si s-a soldat cu patru victime, din cate s-a precizat dinspre ISU Mures, ai carei reprezentanti au intervenit la…

- Simona Halep, locul 2 mondial, va participa la Dubai (Emiratele Arabe Unite), turneu care se va desfașura in perioada 19 - 24 februarie. Inaintea de aceasta competiție, romanca va juca și la Qatar (Dubai), in perioada 12-17 februarie.

- Simona Halep are o sansa mare de a reveni pe primul loc in clasamentul WTA. Daca lucrurile vor decurge normal ea va face din nou rocada cu Caroline Wozniacki in varful ierahiei mondiale. Recuperarea coroanei de lider mondial ar trebui sa fie doar o chestiune de timp pentru Simona, dupa ce jucatoarea…

- Walter și Raluca Zenga fac naveta intre Dubai și Crotone, Italia, de cand antrenorul a prins un nou contract. Dar reușesc sa țina vie flacara iubirii vie cu ajutorul rețelelor de socializare. Raluca Zenga posteaza o poza provocatoare pe Instagram, iar Walter comenteaza: „Cați prieteni te iubesc, mia…

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Marea familie de la Radio Romania a pierdut un om si un jurnalist: Dragos Bucurenciu. “A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la stiri. Avea 53 de ani”, au anuntat, sambata, colegii sai de la Radio Romania Actualitati. Fara sa dea detalii despre circumstantele care au facut…

- Coliziunea frontala dintre doua autoturisme a avut urmari dramatice. Trei oameni au pierit in urma accidentului. Impactul rutier a avut loc sambata dupa-amiaza, pe DN7, drum national ce leaga Orastie de Sebes. Mai exact, accidentul s-a produs in localitatea hunedoreana Romos, conform datelor facute…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Cunoscutul politician Verestoy Attila a pierit, anunta televiziunile de stiri. Fostul parlamentar si om de afaceri a parasit aceasta lume miercuri, la varsta de 63 de ani. Attila a fost prezent in Parlamentul Romaniei incepand cu anul 1990, avand mai multe mandate de parlamentar de Harghita, din partea…

- Asteroidul lat de 1.1 kilometri este mai mare decat cea mai inalta cladire de pe pamant, Burj Khalifa din Dubai, Emiratele Arabe Unite, care are o inalțime de 800 de metri. Obiectul spațial se afla pe o traiectorie care il va aduce aproape de Pamant, trecand pe langa Terra la 4 februarie, la o distanța…

- Inca o veste trista se abate asupra lumii artistice autohtone. Lucretia Marinescu, cunoscuta majoritatii romanilor care au ascultat-o cantand drept “Lucky” Marinescu, a pierit, anunta radioromaniacultural.ro. Cunoscuta solista a parasit aceasta lume la varsta de 83 de ani, la mijlocul acestei saptamani.…

- Actrita ingroasa randurile vedetelor care si-au inceput anul cu o doza consistenta de soare. Uite cum arata concediul ei cu familia. A lasat vremea mohorata din Romania si a zburat spre Emiratele Arabe Unite in cautarea soarelui si a marii. Tily Niculae, impreuna cu sotul si fiica sa, este de aproape…

- Cand bancile nu le iau proprietatile, cand Statul nu-i uita cu lunile in arest preventiv si cand nu lesina sub bradul de Craciun din cauza belelelor financiare, romanii „de succes” mai fac ceva. Ma refer la succesul de Monte Carlo si de Dubai, la succesul de yacht executat de banca, la succesul inspaimantator …

- Petre Deca, multiplu campion national de box, a murit la varsta de 83 de ani. Petre Deca a cucerit in 1961 titlul de campion balcanic. A primit distinctia de maestru de emerit al sportului. Petre Deca a trait dintr-o pensie de 1.000 de lei dupa ce a lucrat la IRA. A avut si o pensie de revolutionar…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si rusoaica Alena Fomina au castigat proba de dublu a turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa 6-4, 6-3 cu principalele favorite, Lesley Kerkhove (Olanda)/Lidia Morozova (Belarus). In varsta de…

- Craciun in care nu o va mai avea alaturi pe soția sa, Ileana Ciuculete, artista plecata dintre noi in luna martie. Galeș a avut grija sa-și faca planuri de Craciun și de Anul Nou, pentru a nu mai fi copleșit de ganduri. Astfel, el a ales sa munceasca și sa plece in strainatate. “De sarbatori plec din…

- Familia sublocotenentului Florin Cioanca este greu incercata. Barbatul a murit, iar fiica sa e in spital. La o zi de cand s-a produs accidentul dramatic din localitatea brasoveana Harman, in urma caruia patru vieti au fost curmate, jandarmii fac apel la oameni sa doneze sange pentru fetita colegului…

- Dupa anuntul casatoriei cu printul Harry, Megan Markle sparge traditia britanica fiind invitata sa petreaca Craciunul impreuna cu regina si cu alti membri ai familiei regale, a confirmat Kensington Palace, un privilegiu acordat pana acum doar femeilor maritate. Meghan si printul Harry sunt asteptati…

- Desi noua inca ne mai rasuna in urechi teribilul anunt despre decesul Regelui, Casa Regala, grabindu-se ca fata mare la maritat, a dat un alt comunicat din care reiesea ca odata cu decesul tatalui sau, principesa Margareta este… Regina. Ca sa plagiem o zisa din popor, nici nu s-a racit bine mortul…

- Lumea artistica franceza pierde un muzician al carui nume e cunoscut in lumea intreaga. Johnny Hallyday a cedat lupta cu o boala necrutatoare. Solistul si actorul francez avea 74 de ani, peste 50 dintre ei petrecandu-i pe scena sau in studio. Din pacate, insa, cancerul, o boala cu care s-a luptat pana…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactie la vestea decesului Regelui Mihai, chiar la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton. Potrivit unor surse participante la intalnire, la aflarea vestii, Klaus Iohannis i-a rugat pe ambasadori…

- Regele Mihai a murit. Drapelul regal si drapelul national vor fi arborate in berna, incepand de marti dupa-amiaza, la Castelul Peles din Sinaia, in semn de doliu, iar in cursul zilei de maine va fi deschisa si o carte de condoleante, unde cei care doresc pot aduce un ultim omagiu.

- Seful Guvernului a transmis un mesaj de condoleante, adresat Casei Regale a Romaniei, dupa ce Regele Mihai a parasit aceasta lume. “Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate si demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom…

- Shashi Kapoor, simbol al Bollywood-ului si fratele celebrului Raj Kapoor, a murit la varsta de 79 de ani, dupa o lunga suferinta. La fel ca si fratele sau, decedat in 1988, Shashi Kapoor a fost o vedeta a cinematografiei indiene.

- Cunoscutul artist trece prin momente deosebit de grele, dupa ce a pierdut-o pe cea care i-a dat viata. De altfel, Elton John a ales sa isi anunte fanii, prin intermediul unei retele de socializare, despre plecarea din aceasta lume, in dimineata zilei de luni, a mamei sale. Sheila Farebrother avea 92…

- O tanara din Africa de Sud, care preda cursuri de autoaparare, este noua Miss Univers. Regina a frumusetii a fost incoronata, duminica seara, in Las Vegas, intr-un spectacol grandios. La auzul vestii, un zambet larg a luminat chipul lui Demi-Leigh Nel-Peters, in varsta de 22 de ani. Tanara, care se…