Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a insarcinat miercuri pe Benjamin Netanyahu sa formeze viitorul guvern, in urma alegerilor legislative de pe 9 aprilie, relateaza AFP. In cadrul unei ceremonii transmise in directe la televiziune, presedintele Rivlin i-a spus lui Netanyahu ca in urma…

- Arnold Frieman a murit. Era fondatorul Advance Electronics si supravietuitor al Holocaustului, scrie ciao.ro. Barbatul si-a pierdut parintii, doi frati si o sora in lagarele de la Auschwitz. Barbatul s-a nascut in anul 1928 in Ungaria si a trait iadul pe pamant, asa cum le spunea cu sinceritate tuturor…

- Eitan a incetat din viata sambata dupa-amiaza la spitalul Ichilov din Tel Aviv, potrivit postului de radio public, care nu a furnizat alte detalii. "Rafi era unul dintre eroii serviciilor de informatii ai statului israelian, cu nenumarate actiuni in favoarea securitatii Israelului", a declarat…

- Procurorul general al Israelului intentioneaza sa il acuze pe premierul Benjamin Netanyahu de coruptie, a transmis joi televiziunea de stat israeliana, preluata de Reuters. Informatia a fost confirmata de Ministerul Justitiei, precizeaza AFP. Ministerul Justitiei a comunicat ca procurorul general Avichai…

- O reuniune a Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria), care trebuia sa inceapa luni in Israel, a fost anulata in urma retragerii Poloniei pe fondul unor afirmații facute de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul EUObserver.com In urma anularii summitului,…

- O reuniune a Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria), care trebuia sa înceapa luni în Israel, a fost anulata în urma retragerii Poloniei pe fondul unor afirmații facute de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza Mediafax citând site-ul EUObserver.com…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca lanseaza "in fiecare zi" atacuri cibernetice impotriva Israelului, informeaza agentia de presa AFP.Citește și: Metoda inedita de a face rost de bani! Cat cere Adrian Mutu pentru 10 secunde "Atacurile cibernetice ale Iranului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis luni ca nicio colonie israeliana din Cisiordania nu va fi vreodata evacuata, nici macar in cadrul unui viitor acord de pace, relateaza Xinhua. El a facut aceste declaratii in timpul unei intalniri cu fosti locuitori ai Netiv Ha'avot, o fosta colonie…