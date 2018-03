Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata elvetiana Lys Assia, prima persoana care a castigat Eurovision Song Contest, in 1956, a decedat la varsta de 94 de ani, au anuntat organizatorii celebrei competitii muzicale, citati de bbc.com.

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei

- Lys Assia s-a nascut pe 3 martie 1924 la Rupperswil, in nordul Elvetiei. Ea si-a inceput cariera ca dansatoare, dar apoi s-a transformat intr-o cantareata de succes, ajungand ca in 1956, la 32 de ani, sa castige prima editie a concursului Eurovision, care s-a tinut chiar in Elvetia, la Lugano.…

- Cantareata canadiana Celine Dion si-a anulat mai multe concerte pe care le avea programate in perioada 27 martie – 18 aprilie in Las Vegas, din cauza unor probleme de auz, scrie News.ro. Intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a artistei, a fost anuntata anularea concertelor de la The Colosseum…

- Nici artiștii nu sunt feriți de problemele de sanatate. Dupa ce Lady Gaga și-a anulat concertele din cauza durerilor cauzate de fibromialgie (boala de care sufera), iar Shakira și-a amanat turneul din cauza unei hemoragii la corzile vocale, Celine Dion a fost nevoita sa-și amane și ea cateva concerte.

- Paula Seling și Ovi au oferit amanunte naucitoare despre cum au fost sabotați in 2014, la finala Eurovision. Paula Seling și Ovi formeaza un cuplu pe scena de ani de zile , colaborarea lor dand mereu roade și facandu-i sa se bucure de succes la public. De altfel, paula Seling și Ovi au participat impreuna…

- Paula Seling si Ovi Cernauteanu au vorbit la Adevarul Live despre muzica, experienta Eurovision, provocari, compromisuri si cum vad industria muzicala din Romania. Cei doi artisti au povestit si cum au ajuns sa se lupte in fiecare duminica la „Duelul Pianelor“.

- Andrei Gheorghe, cunoscutul prezentator și realizator de emisiuni Tv si radio a murit si a fost gasit fara suflare in locuinta sa. Intre Gigi Becali si Andrei Gheorghe a avut loc un schimb de replici in anul 2007, iar dupa moartea omului de televiziune, Gigi Becali a reactionat.

- Artista Mira trece prin momente dureroase. Fratele ei vitreg a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj in noaptea de sambata spre duminica. Fratele ei vitreg, Robert, in varsta de doar 22 de ani, a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj. Accidentul s-a…

- Ies la iveala detalii dureroase despre cantareata Cristina Fulgusin Mateias! Daca in prima faza s-a spus ca ar fi murit din cauza gripei, fiica ei face lumina si spune ce s-a intamplat de fapt cu artista.

- Artista de muzica populara Silvana Riciu, in stare de șoc dupa ce s-a spus ca a murit. Cantareața a fost sunata zilele trecute de una dintre prietenele sale, speriata ca cineva a declarat ca vedeta s-a stins din viața. Silvana Riciu nu ințelege cine a lansat un așa zvon, fara sa ii sune apropiații și…

- Cantareata de muzica populara din Gorj, Cristina Fulgusin Mateias, a murit cu zile. Fiica ei a povestit la o emisiune ca tusea de o luna, dar a refuzat sa mearga la spital. Cand starea i s-a agravat, a fost chemata ambulanta, dar deja a f...

- Cantareata de muzica populara Ileana Ciuculete a murit marti, 14 martie. Artista aflase ca suferea de o boala incurabila.Ileana Ciuculete a fost rapusa de boala in decurs de doar o saptamana, cu toate ca Ileana Ciuculete parea o persoana sanatoasa in cercul ei de prieteni.Vedeta a murit din cauza unei…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Cantareata israeliana Netta, cu piesa ei „Toy”, este marea favorita pentru a castiga editia Eurovision de anul acesta, potrivit caselor de pariuri, relateaza marti agentia spaniola EFE.

- Vestea ca Cristina Fulgușin Mateiaș a murit i-a întristat mult pe colegii ei de scena care au publicat mesaje pe rețelele de socializare. Artista în vârsta de 51 de ani ar fi decedat din cauza unei gripe netratate corespunzator.

- Cantareata israeliana Netta, cu piesa ei 'Toy', este marea favorita pentru a castiga editia Eurovision de anul acesta, potrivit caselor de pariuri, relateaza marti agentia spaniola EFE. Cu mai putin de doua luni inainte de concursul european de muzica, casele de pariuri o au ca…

- Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara, a murit la doar 51 de ani. Fiica ei, rudele, dar si multi colegi de breasla au fost socati cand au aflat aceasta veste cumplita.Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de inteles ca femeia ar fi fost racita, scrie…

- Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de ințeles ca femeia ar fi fost racita. „Doamne, cat de repede se duc oamenii... Astazi suntem, maine murim. Nici nu-mi vine sa cred ca nu mai este printre noi Cristina Fulgusin Mateiaș. O veste trista care m-a luat pe neașteptate.…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Doliu în lumea muzicii românești. Cântareața de muzica populara Maria Tudor a murit vineri, 2 martie, la doar câteva zile dupa ce a împlinit vârsta de 71 de ani.

- Maria Tudor a murit in somn, dupa cum a declarat chiar soțul ei, Luca Novac: "A intrat in camera sa se odihneasca si n-a mai iesit". Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie. Trupul neinsufletit al Mariei Tudor a fost depus i la Capela de la Cimitirul din Calea Lipovei, iar…

- Artista de muzica populara Claudia Zamfir, sarcina cu probleme. Una dintre fetițe a murit la naștere, cealalta a fost declarata nevazatoare. Cantareața a vorbit pentru prima oara despre drama traita in urma cu cațiva ani. In urma cu 11 ani, Claudia Zamfir a ramas insarcinata cu gemeni, dar sarcina nu…

- Feli Donose, considerata una dintre marile favorite pentru a reprezenta Romania la Eurovision 2018, a reactionat cu eleganta dupa ce s-a clasat pe locul trei in finala Selectiei Nationale. Cantareata a precizat ca nu a dorit sa profite de faptul ca se bucura de o notorietate poate mai mare decat a altor…

- Muzica POPULARA romaneasca este in DOLIU.O indragita cantareata a murit!FOTO+VIDEO O cantareata de muzica populara a murit rapusa de o boala nemiloasa. Ultimii ani din viata au fot o drama pentru artista, dupa ce si-a pierdut, fiica, nepoata si tatal copiilor. Cand a aflat ca este bolnava, Mariana…

- Actrița britanica Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, au confirmat agenții acesteia. Devenita celebra pentru rolul din producția BBC The Vicar of Dibley, actrița nascuta la Doncaster a aparut și in celebrul film Notting Hill. Actrița a murit din cauza naturale, a anunțat agenta sa. In 1998,…

- S-a incheiat și ultima semifinala Eurovision din acest an. Aceasta a inregistrat cateva premiere in istoria concursului muzical romanesc. The Humans, Teodora Dinu si Dora Gaitanovici s-au clasat pe primele trei locuri si vor merge mai departe, in Marea Finala a concursului din 25 februarie, pe scena…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Cantareața de muzica populara Marana Maracine Pițigoi a incetat din viața. Artista va fi inmormantata duminica. Doliu in lumea muzicii populare, dupa ce interpreta de muzica populara Mariana Maracine Pițigoi s-a stins din viața . Inmormantarea solistei va avea loc duminica, 11 februarie, la ora 13,…

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- Familia anunța cu durere in suflet trecerea in neființa a interpretei de muzica populara Mariana Pitigoi Maracine. Trupul neinsuflețit va fi depus la capela Sisesti sambata, 10 februarie, inmormantarea avâ...

- Feli se simte pierduta din ziua in care a aflat ca tatal ei s-a stins din viata. Frumoasa artista avea o relatie speciala cu tatal ei, dar si cu mama sa, care a vizitat-o destul de des de cand ea s-a mutat in Capitala ca sa isi canalizeze toata atentia asupra carierei. Dupa ce ieri i-a scris un mesaj…

- O femeie diagnosticata cu gripa a murit la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Pacienta suferea de leucemie și recent fusese depistata cu virusul AH1N1. Alți patru pacienți sunt in stare grava, spun medicii. In unitate medicala e carantina, dupa ce 10 persoane bolnave de cancer au fost diagnosticate…

- Tatal lui Feli Donose a murit, iar artista trece prin momente cumplite. Aceasta și-a anulat toate concertele pe care le avea de susținut in urmatoarea perioada. Feli Donose este cap de afiș in semifinala Eurovision care va avea loc la Salina Turda, pe 11 februarie. In urma cu doar cateva zile, Feli…

- Fostul baschetbalist american Rasual Butler, care a purtat culorile echipelor Miami Heat si San Antonio Spurs, în NBA, si sotia sa, cântareata Leah LaBelle, si-au pierdut viata într-un accident rutier, miercuri dimineata, la Los Angeles, au

- Orasul Lisabona si-a asumat oficial luni rolul de gazda a editiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision intr-o ceremonie ce da startul pregatirilor pentru a organiza pentru prima data aceasta populara competitie muzicala europeana, relateaza EFE. "Predarea stafetei" a fost facuta…

- Primaria Lisabonei primeste astazi in mod oficial stafeta din partea Kievului pentru organizarea editiei de anul acesta a concursului de muzica Eurovision, care se va desfasura pentru prima data in Portugalia dupa victoria in 2017 a lui Salvador Sobral, relateaza EFE. Primarul Kievului, Vitaliy Klitschko,…

- Una dintre cele mai apreciate cântarețe internaționale, Celine Dion, trece prin momente grele. Artista este bolnava, iar medicii i-au interzis sa mai cânte o perioada. Astfel, îndragita cântareața a fost nevoita sa-și anuleze numeroase concerte pentru a se îngriji de…

- Argeseanul Johnny Badulescu a intrat in cursa pentru a reprezenta Romania la concursul de muzica Eurovision, competitie ce se va desfasura in luna mai a acestui an la Lisabona in Portugalia. Acesta a intrat in concurs in prima semifinala a selectiei nationale, numai ca nu a reusit sa prinda un loc…

- Dorothy Malone, care a castigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in filmul 'Written on the Wind' (1956), a murit la Dallas (SUA), la varsta de 92 de ani, relateaza sambata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei, a confirmat vineri decesul lui Dorothy…

- Cantareata si compozitoarea irlandeza, originara din Limerick, a murit luni, la Londra, la varsta de 46 de ani. Ea se afla in capitala Marii Britanii pentru o scurta sesiune de inregistrari - urma sa pregateasca o versiune a piesei „Zombie" impreuna cu trupa Bad Wolves, scrie AFP. „Suntem socati si…

- Membrii trupei Bad Wolves a anuntat pe pagina oficiala Facebook ca sunt “in soc si tristi” la aflarea vestii privind trecerea in nefiinta a artistei. Au adaugat ca au avut intotdeauna “un respect deosebit pentru ea ca artist si ca solist caruia nu i-a fost niciodata frica sa isi…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters.Decesul artistei a survenit brusc in Londra, noteaza RTE. Agentul ei de presa a confirmat stirea in…

- The Humans lanseaza astazi “Goodbye”, piesa cu care trupa s-a calificat in semifinala concursului Eurovision 2018. Din cei 60 de artisti calificati in semifinala concursului Eurovision 2018, piesa celor de la The Humans a incantat juriul, primind cel mai mare punctaj. O piesa cu un puternic mesaj social,…

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. Interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- Renumita cantareata franceza France Gall, in varsta de 70 de ani, a murit duminica dimineata la Paris de cancer, a anuntat intr-un comunicat transmis AFP responsabila de comunicare a cantaretei, Genevieve Salama. "Exista cuvinte pe care nu am vrea niciodata sa le pronuntam. France Gall…

- Cantareata franceza France Gall a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unui cancer, duminica dimineata, a anuntat purtatorul sau de cuvant pentru AFP, potrivit Mediafax. „Sunt cuvinte pe care nu as fi vrut sa le pronunt niciodata. ...

- Cantareața franceza France Gall a murit duminica la varsta de 70 de ani intr-un spital din Neuilly, in urma unei afecțiuni pulmonare.France Gall, o legenda in Franța și in intreaga lume, a incetat din viața duminica, anunța presa din Hexagon, potrivit Realitatea.net.