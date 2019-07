Anunțul a fost facut de administrația prezidențiala din Tunisia, potrivit BBC, scrie Mediafax.

Essebsi a fost intrenat miercuri in spital, dar autoritațile nu au precizat pentru ce afecțiune era tratat. La inceputul acestui an a anunțat ca nu va mai candida la alegerile programate in luna noiembrie.

Era cel mai in varsta președinte in activitate al unei țari. Mohammed Beji Caid Essebsi s-a nascut la 29 noiembrie 1926 in Sidi Bou Said. A fost un avocat, politician și diplomat tunisian, președintele Tunisiei incepand din decembrie 2014.

Anterior, el a ocupat funcția de ministru…