A murit preşedintele american George H. W. Bush "'Jeb, Neil, Marvin, Doro si cu mine anuntam cu tristete ca, dupa 94 de ani extraordinari, iubitul nostru tata a murit", a declarat George W. Bush, intr-un comunicat publicat pe Twitter de un purtator de cuvant al familiei.



"George H. W. Bush a fost un om de o mare noblete si cel mai bun tata pe care un fiu sau o fiica si l-ar putea dori", continua sursa citata.



George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea presedinte al SUA, informeaza Agerpres.



George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea presedinte al SUA, informeaza Agerpres.

Mandatul sau ca presedinte al SUA, din 20 ianuarie 1989 pana in 20 ianuarie 1993, a fost definit de politica externa.

Sursa articol si foto: rtv.net

