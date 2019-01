A murit poetul Emil Brumaru. Fusese internat la terapie intensivă în urma unui atac vascular cerebral Doliu in literatura: poetul Emil Brumaru a incetat din viața. Acesta era internat de mai multe zile la terapie intensiva dupa ce a suferit un atac vascular cerebral. Poetul Emil Brumaru a murit la varsta de 80 de ani, sambata seara, cu puțin inainte de miezul nopții. Scriitorul implinise 80 de ani chiar in ziua de Craciun. Anunțul despre moartea lui Emil Brumaru a fost facut de scriitorul Liviu Antonesei, pe blogul sau. "In noaptea asta, cu puțin inainte de miezul nopții, poetul Emil Brumaru s-a retras in rezervația de ingeri. E greu sa scriu, am amintiri cu el de peste 45 de ani. Pe la jumatatea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

