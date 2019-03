Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul zborului Air France Tel Aviv-Paris deturnat in 1976, Michel Bacos, care a ramas cu toti pasagerii evrei pana la eliberarea acestora la Entebbe, in Uganda, de catre comandouri israeliene, a decedat la varsta de 95 de ani, la Nisa, in sudul-estul Frantei, a anuntat miercuri fiul lui, informeaza…

- Justitia franceza a relansat urmaririle impotriva miliardarului rus Suleiman Kerimov, banuit ca a cumparat vile pe Coasta de Azur fara a declara sumele reale de achizitie si inculpat pentru complicitate la frauda fiscala agravata, a anuntat miercuri procuratura din Nisa (sud-estul Frantei), transmite…

- Justitia franceza a relansat urmaririle impotriva miliardarului rus Suleiman Kerimov, banuit ca a cumparat vile pe Coasta de Azur fara a declara sumele reale de achizitie si inculpat pentru complicitate la frauda fiscala agravata, a anuntat miercuri procuratura din Nisa (sud-estul Frantei), transmite…

- Karl Lagerfeld, care a murit, marți, la varsta de 85 de ani, a fost numit "Kaiserul" modei mondiale. Unul dintre cei mai reprezentativi designeri din lume, Lagerfeld era recunoscut pentru parul sau alb strans in coada și ochelarii negri pe care ii purta ori de cate ori era vazut in public. Omul care…

- Peste 400 de delfini au fost gasiti esuati pe coasta atlantica a Frantei de la inceputul lui ianuarie, a anuntat observatorul Pelagis, specializat in programe dedicate conservarii mamiferelor si pasarilor marine, deplangand cresterea alarmanta a fenomenului, informeaza joi AFP. "Cea mai mare parte a…

- In plina criza a declarațiilor dintre Franța și Italia, Parisul a recurs la un gest extraordinar și și-a rechemat ambasadorul de la Roma. Criza dintre cele doua țari este considerata ca fiind cea mai grava de dupa Al Doilea Razboi Mondial, scrie The Guardian. Franța a transmis ca a recurs la acest gest…

- Cel puțin patru soldați libieni au fost uciși vineri, când forțele loiale lui Khalifa Haftar s-au confruntat cu un grup armat local, în încercarea de a se extinde spre sud, au spus oficialii militari, în timp ce Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat un numar total de 14…

- “Vestele galbene” s-au mobilizat, sambata, pentru a opta oara in ultimele luni, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului francez. La manifestatii au participat 50.000 de francezi, ceea ce este echivalentul a“putin mai mult de o persoana pe comuna”, conform ministrului de…