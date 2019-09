A murit Peter Lindbergh, unul dintre cei mai faimosi fotografi de moda ai lumii! “Cu mare durere in suflet anuntam trecerea in nefiinta a lui Peter Lindbergh la varsta de 74 de ani, pe 3 septembrie 2019. In urma lui au ramas sotia sa, Petra, prima sa sotie, Astrid, cei 4 fii, Benjamin, Jeremy, Simon si Joseph, dar si 7 nepoti. A lasat un mare gol in inimile noastre”, este mesajul prin care familia anunta moartea celebrului fotograf de moda. View this post on Instagram It is with great sadness that we announce the passing of Peter Lindbergh on September 3rd 2019, at the age of 74. He is survived…