- O femeie și-a gasit sfarșitul intr-un mod extrem de violent. Probele descoperite de anchetatori au demonstrat ca soțul victimei a incercat sa ascunda probele printr-un incendiu. Ce au descoperit anchetatorii?

- Imagini cumplite au fost surprinse in Italia, dupa un accident in care un tanar roman a murit pe loc, un altul e in coma, iar masina lor e un morman de ... The post Imagini cumplite in Italia. Un tanar roman a murit pe loc, un altul e in coma, masina lor e un morman de fiare appeared first on Renasterea…

- O romanca de 37 de ani, stabilita de mai multi ani in Italia, a suferit recent o depresie puternica dupa moartea soțului ei. Miercurea trecuta, femeia a decis ca nu mai poate trai fara el și a inghitit un pumn de pastile, apoi s-a urcat la volanul mașinii sale si a condus pe o autostrada…

- Un roman a murit in Italia. Tanarul de 33 de ani a incercat sa fure o mașina, insa a fost observat și urmarit de polițiști. Totul s-a terminat tragic, dupa ce barbatul a cazut și și-a rupt gatul.

- Un roman a murit in Italia dupa ce a incercat sa fure o mașina. Barbatul de 33 ani de ani a fost urmarit de carabinierii locali in noaptea de 7 spre 8 ianuarie. Acesta a calcat accelerația, dar...

- Un roman in varsta de 33 de ani a murit in Italia, la Roma, dupa ce a incercat sa fure o mașina. El a fost identificat de carabinerii locali și urmarit. Scena s-a terminat tragic pentru roman. Totul s-a intamplat la Roma, in noaptea de 7 spre 8 ianuarie. Poliția a descoperit o mașina Wolkswagen Tiguan,…

- Un cetațean roman in varsta de 47 de ani a fost arestat și trimis in inchisoarea Velletri, de langa Roma, fiind acuzat ca a omorat un barbat de 49 de ani, tot roman. Cei doi și alte persoane locuiau la Mo...

- Crima oribila in Italia, in seara zilei de 26 decembrie. Un tanar roman de 22 de ani a fost impuscat de iubitul surorii sale, in varsta de 27 de ani. Nenorocirea s-a produs la Scogliti, langa Vittoria,...