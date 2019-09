Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Brancu și soția lui trec din nou prin momente grele, la doar o luna de cand mama prezentatorului tv s-a stins din viața. Bunica Oanei Turcu a murit, iar anunțul trist a fost facut de soțul ei, in direct la tv. „Am un minut in care vreau sa fac ceva foarte important pentru familia mea, pentru…

- Actrița Dorina (Doti) Stanca, soția scriitorului și regizorului Radu Stanca s-a stins din viața la varsta de 91 de ani, insa abia acum s-a aflat. Inmormantarea a avut loc vineri, 23 august, orele 11, la capela din Cimitirul Central. Revista ”Apostrof” anunța cu durere moartea actriței Dorina (Doti)…

- Compozitorul de muzica electronica Fred Rister, aflat la originea unor hituri planetare ca "I Gotta Feeling" a celor de la Black Eyed Peas si compozitorul din umbra al DJ-ului francez David Guetta, a murit la varsta de 58 de ani, informeaza marti AFP.

- Moartea fulgeratoare a lui Teodor, un tanar de 23 de ani din Focșani, i-a lasat fara cuvinte pe care l-au cunoscut. Baiatul era taximetrist in orașul natal și pentru ca lucra noaptea a mancat la un fast-food. In scurt timp, s-a simțit rau, a mers la spital, a primit ingrijiri, a vorbit tot timpul cu…

- Dorința unei tinere de a avea un nas mai frumos i-a adus sfarșitul. Familia a fost cea care i-a facut cadou intervenția de rinoplastie, cu ocazia zilei de naștere, insa intenția buna s-a transformat intr-o tragedie.

- Familia a anuntat miercuri dimimineata ca acesta a incetat din viața. In urma cu patru ani, Johnny Clegg fusese diagnosticat cu cancer la pancreas. Johnny Clegg a fost nominalizat la premiile Grammy și caștigator la Billboard Music Award. Johnny Clegg era casatorit, de 31 de ani, cu Jenny,…

- Cei doi romani, femeia și copilul ei de opt ani, care au murit in timpul furtunii din Halkidiki, Grecia, sunt din Cluj-Napoca, la fel ca și barbatul ranit, care este tatal copilului. Anunțul MAE Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a anunțat ca tatal din familia celor doi romani…

- Poveste cu final tragic in localitatea de frontiera Cenad din județul Timiș. Un tanar a murit la sfarșitul saptamanii trecute, duminica, pe patul de spital, in timpul operației, dupa ce, in timp ce se afla pe bicicleta, a fost lovit de o caruța. Accidentul a avut loc in localitatea timișeana Cenad,…