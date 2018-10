Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Paul Cornea a murit la varsta de 94 de ani – Reputatul istoric, critic literar și teoretician Paul Cornea s-a stins din viața duminica, la varsta de 94 de ani, a anunțat Muzeul Național al Literaturii Romane. Paul Cornea s-a nascut la 3 noiembrie 1923, in București, unde a urmat studiile liceale…

- UOC organizeaza conferința bienala de studii americane Ideology, Identity, and the US: Crossroads, Freeways, Collisions, prilej in care Rodica Mihaila, Profesor Emerit al Universitații din București și Director executiv al Comisiei Fulbright, va fi distinsa cu titlul de Doctor Honoris Causa. In perioada…

- Cea de-a treisprezecea editie a eXplore festival - Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival va avea loc la Bucuresti in perioada 6 - 20 octombrie, scrie News.ro. Tema editiei de anul acesta este „Voices” si aduce in lumina reflectoarelor spectacole de dans…

- Peisajul religios al minoritatilor din Romania trebuie sa fie dominat de dialog si pluralism, a declarat sambata dr. Laurentiu Tanase, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii din Bucuresti. In cadrul unei conferinte sustinute sub egida Academiei Interculturale…

- Citeste si: Creste interesul pentru IT: trei facultati de informatica, in top 10 cele mai cautate. "In ultimii ani concurenta la facultate a crescut constant, in fiecare an avem cu cate 10% mai multi candidati ca anul anterior." Topul domeniilor in care se fac cele mai multe angajari: Companiile…

- Cinci absolvente ale Colegiului „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, cel mai prestigios liceu din Buzau, au reușit performanța de a fi primele pe lista de admitere la Facultatea de Medicina a Universitații „Carol Davila” din București. Cele cinci tinere de excepție au reușit performanțe extraordinare de-a lungul…

- In perioada 8-12 iulie, s-a desfașurat in localitatea Cumpana, județul Constanța, Concursul Național Sesiunea de Comunicari Științifice ale Elevilor din clasele liceale la disciplina GEOGRAFIE. La ediția din acest an au participat 115 elevi din 37 de județe și o echipa din Republica Moldova. Concursul…

- Facultatea de Litere din cadrul Universitatii din Bucuresti a inceput inscrierile de astazi, 9 iulie si vor avea loc pana pe data de 16 lulie. Inscrierile pentru admitere se fac zilnic intre orele 9:00-14:00, sambata si duminica doar pana la ora 12:00.