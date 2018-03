Stiri pe aceeasi tema

- ,,Contabilul'' de la Auschwitz, Oskar Gröning, a murit la 96 de ani, înainte sa petreaca o zi dupa gratii. El a fost condamnat, în 2015, la 4 ani de închisoare pentru complicitate la uciderea a 300.000 de evrei.

- Criminalul nazist de razboi Oskar Groning, supranumit "contabilul de la Auschwitz", a murit la varsta de 96 de ani, a anuntat luni cotidianul german regional Hannoversche Allgemeine Zeitung, care citeaza avocatul acestuia, potrivit AFP.

- Trei cetateni sirieni au fost condamnati luni la inchisoare de catre un tribunal din nordul Germaniei pentru apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic (SI), relateaza DPA. Cel mai varstnic inculpat, 27 de ani, a primit o pedeapsa de sase ani si jumatate, in timp ce ceilalti doi - care erau…

- HISTORY® difuzeaza in exclusivitate marți, 20 martie, de la ora 22:00, documentarul „Ascensiunea și declinul celui de-al Treilea Reich”. Construita din doua parți, „Ascensiunea” și „Declinul”, noua serie aduce in prim-plan cele mai importante momente din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial și evenimentele…

- Un tribunal din Germania a condamnat sapte barbati si o femeie la sentinte intre patru si zece ani pentru ca au fondat o grupare terorista de extrema-dreapta care este responsabila de tentativa de omor si atacuri cu bomba asupra adaposturilor pentru refugiati si a politicienilor, scrie Reuters.

- Park Geun-hye, fostul președinte al Coreei de Sud, ar putea fi condamnata la 30 de ani de inchisoare. Procurorii sud-coreeni vor sa obțina o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare pentru fostul președinte Park Geun-hye, dupa ce s-a aflat ca ea ar fi primit mita miliarde de woni. Aljazeera arata ca Park,…

- Cea mai buna armata din cate au existat vreodata, armata lui Hitler, a pierdut razboiul. In schimb, Germania a repurtat o victorie incontestabila asupra evreilor: a reușit sa-i scoata din Europa. In Holocaust, toate episoadele antisemitismului istoric s-au acumulat ca intr-un varf de lance, ...

- Tribunalul regional din orasul german Bayreuth (sud-est) l-a condamnat miercuri pe un sirian in varsta de 19 ani la un an si jumatate de inchisoare pentru planificarea unui atac terorist, relateaza agentia DPA. Sirianul a sosit in Germania ca refugiat in urma cu circa trei ani. Planurile sale teroriste…

- Doi romani au fost arestați in Germania, fiind acuzați ca au furat și apoi au omorat o capra gestanta de la o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Cei doi au fost surprinși duminica in timp ce fugeau din gradina zoologica Haseheide. Imediat, polșițiștii i-au arestat pe cei doi, sub privirile intrebatoare…

- In 2011, Carmen Bejan, o studenta din Timisoara, era condamnata la 20 de ani de inchisoare dupa ce - ajutata de iubitul ei de atunci - a omorat un barbat care intentiona sa o violeze, scrie stirilekanald.ro. In inchisoare, in 2012, Carmen s-a maritat cu Claudiu Satran, care isi ispasea pedeapsa pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Insa,…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, fost deputat PSD de Prahova, iși așteapta astazi sentința intr-un dosar judecat la Inalta Curte de Casație și Justiție. Reanimtim ca, la prima sentința, Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Pe masura ce noul guvern geman prinde contur, companiile germane lanseaza avertismente care dau fiori: ar putea incepe un razboi comercial mondial, iar de vina sunt americanii. Unii spun ca administratia presedintelui Donald Trump a lansat deja un razboi valutar prin deprecierea dolarului.…

- O femeie in varsta de 89 de ani, supranumita "bunica nazista" de presa germana, a pierdut marti recursul initiat in urma unei condamnari de doi ani la inchisoare pe care a primit-o pentru negarea Holocaustului, informeaza DPA. Ursula Haverbeck a fost condamnata in august 2017 dupa ce a fost acuzata…

- Randi a ramas fara permisul de conducere dupa ce polițiștii l-au surprins conducand cu viteza mare. Din pacate, atunci cand a semnat procesul verbal, artistul nu a știut ce semneaza exact, crezand ca oamenii legii i-au dat doar puncte de penalizare. Randi a fost amendat si cu suma de 600 de lei si i-a…

- Suedia intra și ea in hora loot boxes din jocurile video, dar discuțiile sunt mult mai avansate aici. Ministrul administrației publice spune: Lucram pentru a relua controlul asupra pieței pariurilor și sa ne asiguram ca legea protecției consumatorilor se aplica tuturor actorilor care…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Studenții vor munci in Germania minimum doua luni, potrivit unui comunicat al institutiei. Conform documentului, pot participa studentii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, care urmeaza cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulara, acreditata conform legii si care au cunostinte…

- Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu inseamna doar spectacole omagiale și comunicari științifice pe bani publici. Sau nu ar trebui sa insemne doar atat. Anul 2018 ar trebui sa fie un moment in care statul roman, oamenii cu adevarat de meserie dintre istorici, diplomații, presa, cata mai exista ea,…

- Vision in șantier. Primaria, obligata sa il lase pe George Bob sa iși traga mansarda Omul de afaceri George Dorin Bob a invins Primaria la tribunal, pentru ca a insistat ca reia șantierul la un bloc terminat in 2014. Locuitorii de pe strada Rasaritului 73 trebuie sa se aștepte la deschiderea unui…

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana cand a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare. Procesul…

- Anita Lasker-Wallfisch, supravietuitoare a Holocaustului, a avertizat, miercuri cu privire la reaparitia antisemitismului in Germania, intr-un discurs in Camera Deputatilor, in care au mandate, incepand din 2017, alesi de extrema dreapta, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Ce scandal ca scoli evreiesti,…

- Un muzeu consacrat Holocaustului va fi construit in Salonic (nordul Greciei), omagiu pentru mii de evrei exterminati de fascisti, a anuntat marti premierul grec Alexis Tsipras de pe viitorul santier, in prezenta presedintelui israelian Reuven Rivlin, informeaza AFP. Germania si Fundatia…

- Un tribunal din Germania a dispus ca o femeie care si-a dat in judecata un vecin de la care solicita daune de peste 3.000 de euro pentru nucile care au cazut din copacul acestuia si i-au deteriorat automobilul sa admita ca incidentul a fost cauzat de un proces natural. De asemenea, in hotararea judecatoreasca…

- Unul dintre cei mai batrani rinoceri din Germania a trecut prin prima sa operatie dentara. Este vorba de o femela de rinocer pe nume Doris, in varsta de 48 de ani, cu o greutate de doua tone, care traieste in Parcul Serengeti din landul german Saxonia Inferioara. Animalul si-a pierdut apetitul in…

- Cristi Borcea a fost prezent in sala de judecata, alaturii de frații Ioan si Victor Becali. In acest dosar, Borcea și frații Becali sunt acuzați ca i-au dat fostei judecatoare Gianina Terceanu 220.000 de euro, din aprilie 2009 pana in mai 2012, pentru a da pedepse mai mici in Dosarul Transferurilor.Magistrații…

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus de asemenea…

- Cinci lituanieni si un marocan arestati, in vara anului trecut, dupa ce au introdus in Romania doua tone si jumatate de cocaina, au fost condamnati la peste un secol de inchisoare, de Tribunalul Constanta. Cea mai mare pedeapsa, 19 ani si 5 luni de detentie a fost aplicata celui care coordona reteaua.…

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Pentru fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, ultimii doi ani au insemnat un lung șir de infațișari la cele doua procese pe care le-a avut. Primul a debutat in 2015, la Tribunalul Timiș, fiind acuzat de abuz in serviciu impreuna cu alți noua inculpați, pentru aprobarea…

- Un barbat din Cugir care cultiva plante de canabis in locuinta proprie si vindea droguri unor persoane din oras, inclusiv, minori a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Romosan Mihai este recidivist, acesta mai avand po condamnare pentru infractiuni similare, precum si o alta in Germania.

- Contabilul de la Auschwitz, fost membru al organizației paramilitare naziste SS a pierdut apelul și va fi inchis, dupa ce instanța a decis ca barbatul in varsta de 96 de ani este capabil sa ispașeasca pedeapsa de 4 ani.

- Fotbalistul Cristiano Ronalda nu are cel mai fericit final de ani, dupa ce a intrat în atenția autoritaților spaniole, câstigatorul Balonului de Aur fiind acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro.Desi pe plan sportiv Ronaldo a excelat, portughezul…

- O schimbare legislativa ar putea imbunatati conditiile de lucru din abatoarele germane, in care lucreaza si multi romani. Pentru cei care au nevoie de ajutor, exista centre de consiliere in limba materna, scrie Deutsche Welle.

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, scrie digi24.ro.

- Autoritatile germane au arestat, miercuri, un individ care planuia sa comita un atac terorist asupra patinoarului din orasul Karlsruhe, iar potrivit Politiei individul are legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, relateaza Deutsche Welle. Individul, identificat sub numele de Dasbar W., este banuit…

- Peste 3.000 de oameni au protestat in centrul capitalei austriece, Viena, fata de investirea noului guvern de extrema-dreapta. Tinerii austrieci au scandat „Moarte fascismului!” si „Afara cu nazistii!” chiar in piata in care, in 1938, Hitler proclama anexarea Austriei la Germania nazista.