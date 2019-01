A murit organistul şi compozitorul francez Jean Guillou Organistul si compozitorul francez Jean Guillou, care a evoluat in cele patru colturi ale lumii si a fost titular timp de peste o jumatate de secol la marea orga a bisericii pariziene Saint-Eustache, a decedat sambata, in capitala Frantei, la varsta de 88 de ani, relateaza AFP citand un anunt publicat duminica de sotia sa. "El a fost foarte prezent pana la sfarsit, foarte lucid", a declarat Suzanne Guillou, sotia compozitorului timp de 39 de ani. "Nu traia decat pentru muzica. Isi facea griji pentru concertele sale programate pana in 2020", a adaugat ea. Organistul urma sa sustina concerte importante,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

