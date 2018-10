A murit Oltița Chirila, cea care a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrițe din Romania. Ea a jucat pe scena teatrului de revista, timp de 20 de ani, alaturi de regretatul Jean Constantin. Moartea acestuia a fost o grea incercare și pentru partenera sa de scena. Oltița Chirila revenise in țara, din Statele […] The post A murit Oltița Chirila! Teatrul romanesc de revista este in doliu! appeared first on Cancan.ro .