- Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, cei doi pacienti raniti grav in accidentul de miercuri seara sunt in continuare in stare grava, dar stabila."Medicii din cadrul SCJU fac tot ce este posibil pentru a le salva viata. Atat barbatul de 35 ani, cat si femeia au fost…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Femeia de 57 de ani care a murit la Spitalul Județean Satu Mare din cauza complicațiilor survenite in urma gripei a fost diagnosticata cu mai multe boli, fiind internata in data de 13 februarie pe Secția de Terapie Intensiva. Prezența virusului gripal de tip B a fost confirmata de Institutul Cantacuzino…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Suraia, a murit aseara la Spitalul Județean de urgența, dupa ce a fost adus cu hipotermie severa (24 de grade) și stare comatoasa. Barbatul a fost internat de urgența la Terapie Intensiva, dar in jurul orei 19, din pacate, a decedat. Potrivit…

- Activistul ecologist Kavous Seyed-Emami, arestat pe 24 ianuarie in Iran, a decedat in inchisoare, a anuntat sambata fiul sau printru-n mesaj in reteaua Twitter, citat de Reuters. Potrivit muzicianului iranian Raam Emami, mama sa a fost informata vineri despre decesul lui Seyed-Emami, director al Fundatiei…

- Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Cathey ca a fost „cel mai incantator om" si ca „amintirea lui este o binecuvantare". Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru…

- Vesti bune despre Simona Halep! Oficialii turneului de la Dubai au anuntat pe site-ul oficial si pe canalul de Twitter ca Simona Halep va participa la competitia care se va desfasura in perioada 19 - 24 februarie 2018. Romanca nu s-a inscris initial la turneul de la Dubai, optand pentru luna februarie…

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…

- A Directorul de la RADET, Virgil Untea, si-a prezentat marti demisia. Gestul survine dupa ce cu o zi inainte, un grav accident la o conducta din zona Piata Leu s-a spart, iar un moncitor si-a pierdut viata, iar un al doilea a suferit rani grave. Acesta a iesit din subteran, insa cu arsuri pe aproape…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat pe contul sau de Twitter o scrisoare in care o felicita pe Viorica Dancila pentru postul de premier. In același timp, i-a transmis ca Guvernul pe care il conduce are responsabilitatea de a apara valorile europene, iar ”progresele in menținerea…

- Un adolescent de 17 ani a murit in timp ce descarca furaje. S-a intamplat noaptea trecuta, in satul Magdacesti din raionul Criuleni. Accidentul s-a produs in timp ce baiatul, impreuna un coleg, se aflau intr-o remorca plina cu srot de floarea soarelui.

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter. Autoare prolifica, Ursula a publicat colectii de povestiri,…

- Mark E. Smith, solistul trupei punk The Fall, din Manchester, a murit la vârsta de doar 60 de ani. Smith a fondat trupa în anul 1976 și a fost un membru constant al acesteia, fiind chiar solistul formației. Vestea ca Mark s-a stins din viața a aparut pe pagina…

- Reacțiile furibunde impotriva deciziei președintelui de a o numi pe soldațoaica lui Dragnea premier au justificare in cel mai bun caz doar in plan moral, susține jurnalista Andreea Pora, intr-un amplu editorial publicat pentru Revista 22, care critica mesajul transmis de Klaus Iohannis propriului…

- Un accident mortal s-a produs in Chișinau, dupa ce un tanar de 21 de ani s-a urcat beat la volan. Acesta a vrut sa intre in depașire, dar s-a lovit frontal cu o alta mașina. Un om a murit, iar alte patru persoane se afla in stare grava la spital.

- Un tanar de 21 de ani din Chisinau ar fi urcat beat la volanul unui Mecercedes in seara de sambata, 20 ianuarie, dupa care a iesit pe contrasens pentru a efectua o depasire, insa lovit frontal o alta masina. In rezultatului impactului, o persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital.

- Alina Cosovliu, tanara politista in varsta de 28 de ani, s-a stins din viata intr-un spital din Belgia. A luptat cu toata puterea pentru a invinge boala necruțatoare de care suferea, dar, din pacate, cancerul limfatic in metastaze nu a mai putut fi oprit nici de medicii specialisti belgieni, scrie giurgiuveanul.ro.…

- Premierul olandez Mark Rutte a cerut ca, odata cu pierderea fondurilor oferite de Marea Britanie in urma Brexitului, Uniunea Europeana sa-si diminueze bugetul si nu sa compenseze contributia britanica prin sporirea contributiilor celorlalte state membre, informeaza agentia EFE. 'Iesirea…

- Premierul japonez si-a aratat supararea pe contul de Twitter, pentru ca în România nu a putut discuta cu prim-ministrul. Shinzo Abe a evitat orice fel de referiri la tara noastra, în timp ce a postat mesaje numeroase despre vizitele în Bulgaria sau în Tarile…

- Liderii PSD se reunesc de urgenta in sedinta, luni, pentru a transa conflictul dintre presedintele partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Liderul partidului, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanti din partid asupra lui. Sedinta…

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a murit, azi noapte, iar prietenul lui de 26 de ani, este in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de o masina scapata de sub contorl. ...

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- O adolescenta de 16 ani, accidentata grav in accidentul de pe DN 17, in Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, a murit in cursul noptii de vineri spre sambata, la Spitalul de Urgenta din Bistrita unde a fost operata. Tanarul care a produs accidentul este si el internat in coma alcoolica.

- O fetita de 14 ani, de origine turca, a fost atacata joi la Varsovia, atacatorul strigând: 'Polonia pentru polonezi', potrivit informatiilor difuzate de media locale, relateaza PAP. 'Nu este loc pentru rasism în Polonia. Un atac asupra unei fetite din cauza culorii pielii sale…

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- Accidentul cumplit in urma caruia a murit profesoara Cornelia Rapiteanu a fost provocat chiar de fiica acesteia, o tanara de 27 de ani. Ea a ratat o depașire și s-a rasucit pe șosea, fiind izbita de un autoturism care venea din sens opus. Alte trei femei, pritre care o adolescenta de 17 ani, au fost…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti – inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP. ”Am descoperit ca focul a pornit de la un aragaz, la parter. El a fost declansat…

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…

- Astronautul american Bruce McCandless, primul om care a zburat in spatiu fara a fi legat, a murit joi la varsta de 80 de ani, a confirmat vineri NASA. In timpul misiunii Apollo II din 1969, McCandless a fost comunicator al centrului de control al misiunii pentru Neil Armstrong si Buzz Aldrin, care au…

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.'Polonia este perceputa astazi ca o forta a dezintegrarii in aceasta parte a Europei si de aceea cred ca…

- Fostul ministru italian Altero Matteoli a murit, in aceasta seara, intr-un accident de mașina, noteaza ansa.it. Matteoli se afla singur in autorurismul sau un BMW cand a intrat in coliziune cu un Nissan, in care se aflau doua persoane, ambele sunt in stare grava, scrie

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Wu Yongning avea peste 60.000 de urmaritori pe contul sau de Weibo si spera sa puna mana pe un premiu de 11.000 de dolari cu o filmare de pe acoperisul Huayuan Hua Centre din Changsa, centrul Chinei. Ceva a mers insa prost, iar Wu a cazut in gol de la etajul 62, moartea fiind confirmata de iubita…

- Femeia ranita grav in accidentul petrecut duminica la Vadu Moldovei, in care sotul si copilul ei de 9 ani si-au pierdut viata, a fost operata de urgenta in dupa-amiaza aceleiasi zile. Iuliana Popa, in varsta de 39 de ani, suferise in timpul accidentului un politraumatism sever la cap si la coloana,…

- Un grav accident rutier, petrecut duminica la pranz, a distrus o familie din judetul Bistrita, aflata in vizita in judetul Suceava. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 12.00, in timp ce Daniel Ciuriuc, un barbat de 30 de ani din Suceava, aflat la volanul unui microbuz marca Peugeot, care se deplasa…

- Astazi, un barbat de 34 de ani din Bistrița-Bargaului și fiul sau de 9 ani au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un microbuz. Accidentul s-a produs in județul Suceava. Soția barbatului se afla la spital, in stare grava.

- A murit fratele lui Raj Kapoor. Shashi avea grave probleme de sanatate, iar anunțul a fost facut de nepotul sau. Prim-ministrul indian Narendra Modi si-a exprimat pe Twitter intristarea la aflarea vestii Shashi Kapoor, simbol al Bollywood-ului, o vedeta a cinematografiei indiene a anilor 1970 si membru…

- Actorul multipremiat a murit luni, la spitalul din Mumbai, a declarat nepotul sau Randhir Kapoor, fiul lui Raj Kapoor. Un alt membru al familiei a confirmat moartea actorului pentru AFP. "Da, a murit. A avut mai multe probleme la rinichi", a anuntat Randhir Kapoor pentru PTI. Shashi, cel mai…

- UPDATE Uniunea Eurpeana (UE) si Regatul Unit se apropiau luni de un acord in vederea incheierii primei faze a negocierii divortului lor - inclusiv in dosarul irlandez -, ceea ce ar deschide calea unor negocieri comerciale reclamate cu insistenta de Londra, relateaza AFP, preluata de News.ro. Premierul…

- Președintele american, Donald Trump, o sfatuiește pe Theresa May, premierul Marii Britanii, sa sa se concentreze pe „terorismul islamic radical” din Regatul Unit. Reacția lui Trump vine dupa ce May l-a criticat ca a distribuit pe Twitter inregistrari video ale unui lider britanic de extrema dreapta.…

- Accident cumplit de circulație, aseara, pe un drum național din județul Caraș-Severin. O femeie a murit pe loc, iar alta a fost transportata la spital in stare grava dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un tir. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, accidentul…

- Actrița Cristina Stamate, in varsta de 71 de ani, a murit la Spitalul Floreasca, luni dimineața, la 4 zile dupa decesul Stelei Popescu. “Cu putin inainte de ora 07.00, in aceasta dimineata, a decedat”, a anuntat purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, Bogdan Oprita,…

- Un copil de 6 ani, din localitatea vasluiana Feresti, si-a descoperit luni dimineata fratele de 21 de ani si pe prietenul acestuia, in varsta de 17 ani, in stare de inconstienta in camera in care dormeau.