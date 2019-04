Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 75 de ani a murit joi dupa-amiaza, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, in timp ce astepta sa fie evaluata pentru prima data de catre comisia de specialitate in vederea incadrarii in grad de handicap.

- Patru foști spioni sârbi au fost condamnați de o instanța din Belgrad la 20 respectiv 30 de ani de închisoare pentru uciderea jurnalistului Slavko Curuvija în 1999, potrivit BBC. Curuvija, unul dintre criticii fostului lider sârb Slobodan Milosevic, a fost împușcat,…

- Radomir Markovic, seful serviciilor de informatii sarbe in timpul lui Milosevic, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Markovic executa deja o alta pedeapsa de 40 de ani de inchisoare pentru tentativa de asasinat asupra unui lider al opozitiei, in 1999. Tot la 30 de ani a fost condamnat…

- A doua zi a participarii ministrului delegat pentru afaceri europene la sesiunea plenara de la Strasbourg a Parlamentului European La 27 martie 2019, Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, in prima parte a zilei, la dezbaterea din plenul Parlamentului European cu privire…

- Serbia a comemorat duminica cea de-a 20-a aniversare a loviturilor aeriene ale NATO care au forțat Belgradul în 1999 sa-și retraga trupele din Kosovo, încheind un conflict care a lasat peste 13 000 de morți, relateaza AFP.Dupa aceasta operațiune de douasprezece luni, fosta provincie…

- Actorul american Richard Erdman este al treilea actor din distribuția serialului "Beverly Hills 90210" care a murit in ultimele doua saptamani, dupa Luke Perry și Jed Allan. Erdman in varsta de 93 de ani a decedat pe 16 martie. De-a lungul carierei sale de peste 70 de ani, a jucat in peste 175 de filme,…

- O femeie a decedat, la spital, in urma accidentului petrecut marti pe DN14B, la Valea Lunga. Masina in care se afla a fost lovita de un alt autoturism care intrase pe contrasens. Femeia avea 85 de ani, era din Blaj si a decedat la spitalul din Targu Mures. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a produs dupa…

- DSP a primit raspunsul in cazul bebelusului decedat la cateva ore dupa ce a fost nascut de o adolescenta, in varsta de 15 ani, confirmata cu gripa: copilul nu avea virusul AH1. Bebelusul fusese nascut la Maternitatea Buzau. La cateva ore, copilul a decedat. A doua zi, autoritatile din sanatate au primit…