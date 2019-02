Stiri pe aceeasi tema

- George Mendonsa, marinarul din fotografia emblematica „Sarutul” facuta in Times Square in 1945, imagine-simbol a sfarsitului celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a murit duminica la varsta de 95 de ani. Fiica sa i-a anuntat moartea in orasul american Newport din Rhode Island, relateaza CNN.

- George Mendonsa, marinarul care a sarutat o femeie în New York la anunțul sfârșitului celui de-al Doilea Razboi Mondial, un sarut imortalizat într-o fotografie care a facut înconjurul lumii, a murit la 95 de ani, a anunțat familia acestuia, potrivit AFP. Barbatul a murit…

- Emisiunea "COOLTURA" va prezinta povestea unei romance plecate din țara de 40 de ani, care a ajuns curator sef al Departamentului de Fotografie in unul dintre cele mai cunoscute muzee ale lumii - MoMA, din New York.

- Bulgaria a extradat in Statele Unite un hacker rus inculpat de un tribunal american pentru o frauda informatica vasta si complexa, a anuntat sambata ambasada rusa la Washington, informeaza France Presse. Potrivit ambasadei, Aleksandr Jukov a fost extradat vineri si este detinut intr-o…

- Carey, una dintre cele mai bine platite cantarete din lume cu 200 de milioane de discuri vandute si cu melodii celebre precum "We Belong Together", solicita daune de cel putin 3 milioane de dolari de la Lianna Azarian. Ea a cerut si un rodin de restrictie care sa o impiedice pe fosta asistenta sa…

- O petrecere de botez organizata recent la Filiași a avut parte de un moment mai puțin „gustat” de invitați. Tocmai la masa lautarilor și-a facut apariția un „invitat” nepoftit: un șoarece. Animalul s-a urcat pe mese, a mirosit prin farfurii și și-a vazut liniștit de plimbarea lui printre cele de pe…

- Cantareata Christina Aguilera va sustine un recital live in fata unui public de aproape un milion de persoane care se vor reuni in seara de Anul Nou in emblematica piata Times Square, cu cateva minute inainte de coborarea sferei de cristal prin care se celebreaza la New York venirea noului an, relateaza…

- Britanicul John Drennan și-a dus iubita, pe Daniella Anthony, cu care are o relație de zece ani, la new York, pentru a o cere de soție! Evenimentul a avut loc cand cuplul urma sa sarbatoreasca un deceniu de relație. Perechea din Peterborough a plecat la New York, iar John Drennan a pus in bagaje și…