A murit la numai trei săptămâni de la nuntă Tragedie intr-o familie din Halaucesti! Un tanar proaspat casatorit si cu o fetita acasa a murit dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren rapid. Tanarul nu s-a asigurat la trecerea peste calea ferata, la trecerea unui tren, chiar daca semnalele acustice si luminoase erau in functiune. De asemenea, martorii ar fi declarat la politie ca tanarul ar fi fost cu ochii intr-un telefon mobil in timp ce ar fi traversat calea ferata fara barie (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

