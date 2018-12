Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, sambata seara, in urma coliziunii dintre un autobuz și un autoturism, in Ploiești, din cauza neacordarii de prioritate. Victimele erau calatori in autobuz, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Prahova, accidentul s-a produs in zona centrala a municipiului…

- O buzoianca de 34 de ani, urmarita internațional pentru contrabanda cu tutun, a fost arestata de polițiștii buzoieni. Femeia va fi expulzata in Italia. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au pus in executare mandatul de aducere emis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti…

- Potrivit datelor furnizate de IPJ Dambovita, scandalul a avut loc, marti seara, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean. Rudele unui pacient s-au luat la cearta cu paznicii unitatii sanitare, pe motiv ca nu le-au permis sa intre impreuna cu bolnavul in camera de garda a unitatii…

- Un barbat a cazut de pe acoperișul unei biserici din Vrancea și a murit, sambata dimineața. Accidentul nu este considerat a fi unul de munca, pentru ca victima nu era angajata sa presteze lucrarea, ci o facea in mod voluntar, ca o contribuție pentru locașul de cult. Anchetatorii au intocmit, potrivit…

- Un numar de 27 de cetațeni irakieni și iranieni, care incercau sa iasa ilegal din țara, au fost descoperiți de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Nagylak, aceștia fiind ascunși intr-un microbuz, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis joi…

- Odata cu noul an scolar, incepand de maine, fiecare unitate de invatamant din judetul Neamt va fi inclusa in itinerariile de patrulare auto si pedestre ale politiei. De asemenea, polițiștii rutieri vor fi prezenti in apropierea scolilor, pe arterele de circulatie intens tranzitate, pentru asigurarea…