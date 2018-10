Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul canadian Jon James McMurray a decedat dupa ce a cazut de pe aripa unui avion aflat in zbor, in timpul filmarii unui videoclip, au anuntat impresarii cantaretului intr-un comunicat, potrivit AFP.

- Dina Haroun, nascuta pe 24 decembrie 1973, la Latakkia, era mama unui baietel, numit Karam, nascut in aprilie 2015. Ca actrita, ea a inceput sa cunoasca succesul in anul 2000, o data cu aparitia in serialul de mare succes Maraya, in care a jucat pana in 2011. In 2010 ea s-a casatorit cu omul de afaceri…

- Un fotbalist de doar 18 ani, Jose Roberto Suarez, de la micuța grupare Navia FC, dintr-o liga regionala din zona Asturia, a murit la 12 zile dupa ce a suferit un accident in timpul unei partide cu Marino de Cudillero. Tanarul jucator s-a lovit violent de un zid de langa teren și a intrat in coma. El…

- O informație falsa s-a propagat cu repeziciune pe rețelele de socializare in ultimele ore. Un site autohton a raspandit vestea ca cea mai iubita artista din muzica populara si de petrecere, Carmen de la Salciua, si fostul ei sot, Culita Sterp, ar fi murit intr-un accident de masina, iar acest mesaj…

- Mii de vedete din intreaga lume sunt in doliu, dupa ce „regina muzicii soul”, Aretha Franklin, s-a stins din viața. Pe rețelele de socializare, curg numeroase mesaje de regrete și condoleanțe, care iți fac pielea de gaina! Vestea ca Aretha Franklin s-a stins din viața a cazut ca un fulger in lumea vedetelor.…