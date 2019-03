Stiri pe aceeasi tema

- Felicite Tomlinson, sora fostului membru al trupei One Direction, Louis Tomlinson a murit la varsta de 18 ani, informeaza BBC. O vedeta pe Instagram, cu 1,3 milioane de urmaritori, Felicite spera sa ajunga o designerita de moda. Tanara a murit in apartamentul sau din vestul Londrei, in urma unui stop…

- Academicianul profesor doctor George Litarczek, considerat fondatorul specialitații anestezie-terapie intensiva (ATI) in Romania și unul dintre pionierii acestui domeniu la nivel mondial, a murit la varsta de 94 de ani, joi, in București, potrivit unui comunicat remis Mediafax."Prin dispariția…

- Louis Tomlinson de la ”One Direction” trece prin momente cumplite dupa ce a sora lui, Felicite Tomlinson, in varsta de doar 18 ani, a fost gasita moarta, in locuința ei. Tragedia vine la doi ani de la decesul mamei lor.

- Doliu mare in PSD, dupa ce unul dintre cei mai longevivi primari a murit! Avea 63 de ani si era in functia de primar din 1992. Edilul era un cunoscut al Liei Olguța Vasilescu. Este vorba despre primarul comunei Podari, Constantin Gheorghița, care a murit in aceasta dimineața. Potrivit viceprimarului…

- Jacques Ferran, angajat la L'Equipe in 1948, a facut parte din echipa care a creat, sapte ani mai tarziu, Cupa Europei, devenita Liga Campionilor. El a redactat primul regulament al competitiei. In 1956, Jacques Ferran a participat la crearea trofeului Balonul de Aur – France Football. Dinamo…

- Actorul Dick Miller, cunoscut mai ales pentru rolurile din „Gremlins” și „Terminator” a murit la 90 de ani.Miller a avut sute de apariții pe micul și marele ecran inca de la debutul sau din 1950.

- Fostul fotbalist și antrenor român Nicolae Szoboszlay a murit, miercuri, la 93 de ani. A fost ultimul jucator din echipa Universitații Cluj care pleca în exil la Sibiu, dupa semnarea Dictatului de la Viena din 1940, precum și ultimul fotbalist al primului derby