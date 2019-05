Stiri pe aceeasi tema

- In Botosani, un accident cumplit a avut loc chiar in noaptea de Inviere. Doua vieti au fost curmate in doar cateva clipe din cauza vitezei. Cele doua victime se aflau intr-o masina scapata de sub control.

- Jurnalistul Ovidiu Vanghele reda pe Facebook relatarea cutremuratoare a unui martor care a asistat la sinuciderea fostului purtator de cuvant al Parchetului General, Ramona Bulcu. „Dna procuror care s-a sinucis a deschis geamul de la et 5 și s-a așezat pe pervaz, cu picioarele afara. A stat așa «cateva…

- O femeie in varsta de 54 ani, din Iasi, a murit, marti, dupa ce s-a aruncat de la etajul al doilea al sectiei Spitalului municipal Roman unde era internata. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt,...

- Artista de muzica country Kate Cook a parasit aceasta lume la 36 de ani. Trupul sau a fost descoperit in aceasta dimineața intr-un tufis din apropierea casei. In ciuda imprejurimilor in care a fost gasita moarta regretata cantareața, oamenii legii nu trateaza cazul ca fiind o moarte suspecta, relateaza…

- Un poștaș in varsta de 60 de ani a fost gasit in stare de inconștiența de un coleg de-al sau. Poștașul a intrat in magazia Oficiului Poștal de la gara unde i s-a facut rau și a leșinat. La scurt timp, in magazie a venit un coleg de-al sau, care l-a gasit cazut la pamant. […] The post Tragedie la Oficiul…

- Un adolescent de doar 14 ani din Roma și-a pierdut viața dupa ce tatal lui, care se afla pe acoperiș, a cazut peste el și l-a strivit cu greutatea lui. Pasquale Persia ii ținea scara tatalui...

- Cristina era politista in Botosani si se afla in concediu in Germania unde si-a gasit sfarsitul. Sambata, femeia in varsta de 48 de ani, mama a doi copii, a murit dramatic dupa ce a facut infarct in masina

- Trei oameni dintr-o familie din Craiova au murit intoxicați cu fum, in noaptea de duminica spre luni. Aceștia foloseau pentru incalzire un generator pe benzina, care a degajat fum și s-au intoxicat. Trei persoane au supraviețuit și au fost transportate la spital in stare grava. Din nefericire, echipajele…