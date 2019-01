Stiri pe aceeasi tema

- Decesul a avut loc in orasul Ashoro, din insula Hokkaido, au confirmat rude ale barbatului, care in momentul in care au incercat sa-l trezeasca de dimineata si-au dat seama ca acesta murise in somn. Potrivit familiei sale, Nonaka, care se deplasa in scaun cu rotile, se bucura inca de viata uitandu-se…

- Japonezul Masazo Nonaka a murit, duminica, in casa lui din Hokkaido. Rudele sale au povestit ca, in momentul in care au incercat sa-l trezeasca de dimineata, si-au dat seama ca acesta murise in somn.

- Japonezul Masazo Nonaka, care la 113 de ani detinea titlul de cel mai varstnic barbat din lume, a murit duminica in casa lui din Hokkaido, relateaza EFE. Decesul a avut loc in orasul Ashoro, din insula Hokkaido, au confirmat rude ale barbatului, care in momentul in care au incercat sa-l trezeasca de…

- Cunoscutul inginer Eugeniu Iordachescu, care a salvat prin translare 12 biserici care urmau sa fie demolate din ordinul lui Nicolae Ceausescu in anii ‘80, a murit la varsta de 89 ani. Decesul s-a produs vineri, potrivit unui comunicat postat pe...

- Un muncitor a murit in Neamț, luni, in timp ce taia un copac. Omul a avut parte de o moarte groaznica, prins intre copac și un motofierastrau. Ancheta a stabilit ca este vorba de un accident de munca, produs intr-o padure din localitatea Dreptu. Decesul muncitorului forestier a fost pronunțat de medicii…

- O asistenta in varsta de 42 de ani din Iasi a murit dupa ce a fost lovita de o masina, condusa de un barbat de 80 de ani, in timp ce traversa alaturi de sotul ei pe trecerea de pietoni. Decesul vine la doua zile dupa ce o femeie jandarm a murit, lovita cu masina pe trecere, in Suceava.

- Un varstnic de 76 de ani, din Timisoara, si-a pierdut viata joi seara dupa ce a fost lovit de un autoturism pe o trecere de pietoni situata pe DN7, in zona unei fabrici de biciclete de la iesirea din municipiul Deva, spre Alba Iulia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Autorul…

- La data de 22.10.2018, in jurul orei 00.30, politistii brasoveni au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o strada din comuna Prejmer, se afla o persoana inconstienta, cazuta la pamant. Un echipaj SMURD ajuns la fata locului, dar nu a putut face nimic și a declarat decesul persoanei, un barbat de…