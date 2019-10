Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața și chitarista Kim Shattuck, membra a trupei The Muffs, a decedat la varsta de 56 de ani, dupa ce a fost diagnosticata cu scleroza laterala amiotrofica, in urma cu doi ani, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Soțul lui Kim Shattuck, Kevin Sutherland, a facut publica informația privind…

- Actrița Natașa Raab trece prin momente extrem de grele,. partenerul sau de viața a murit. Soșul actriței natașa Raab, medicul Val Guțul, s-a stins din viața. Acesta avea 66 de ani. Anunțul a fost facut de artista pe contul sau de pe o rețea de socializare. "...ca am ramas a nimanui DOAMNE SOTUL MEU…

- Cantareata britanica Adele a intentat divort de sotul ei, Simon Konecki, informeaza Press Association. Artista, in varsta de 31 de ani, anuntase in luna aprilie ca ea si antreprenorul s-au separat dupa trei ani de casatorie. Documentele judiciare depuse in Los Angeles joi au dezvaluit ca Adele a intentat…

- Condamnata la cinci ani de inchisoare dupa ce a fost acuzata ca a incendiat filiala bancii la care muncea, Camelia Danila a vrut s-o denunte pe judecatoare la celebrul procuror Mircea Negulescu, zis Portocala. Femeia admite ca ideea a fost una proasta, cei doi fiind buni prieteni. "Incendiatoarea"…

- Actorul Cameron Boyce, star al postului de televiziune Disney, care a murit in mod neasteptat la varsta de 20 de ani la inceputul lunii iulie, a decedat din cauza epilepsiei, a indicat un medic legist din Los Angeles, citat de Press Association. Actorul american, cunoscut pentru rolurile sale din franciza…

- Moartea unei femei in varsta de 31 de ani, moarta in urma unei operații de scoatere a unei pietre la rinichi, a declanșat o ancheta de amploare la Spitalul Județean Sibiu. Soțul pacientei face acuzații grave la adresa medicilor și asistentelor! Cum se apara reprezentanții spitalului?

- Rodica Mandache a fost casatorita timp de 13 ani cu Aurel Mihailopol, un apreciat fotograf al anilor 70. De altfel, așa s-au și cunoscut cei doi, cand el venise sa faca un reportaj la teatrul la care ea juca. Puțini sunt insa cei care știu cum a murit barbatul la varsta de 50 de ani. „El era un geniu.…

- Cei doi romani, o femeie și un copil, care au murit in urma furtunii devastatoare care a avut loc zilele trecute in Grecia, au fost inmormantați marți la Cluj. Trupurile neinsufletite ale celor doi romani morti in timpul furtunii din Halkidiki, o femeie si baiatul ei in varsta de opt ani, au fost aduse,…