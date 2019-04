A murit Ken Kercheval, actorul care l-a interpretat pe Cliff Barnes, în Dallas. În serial era fratele Pamelei Ken Kercheval si Larry Hagman, care a interpretat rolul J.R. Ewing, au fost singurii actori care au jucat in toate cele 14 sezoane ale serialului difuzat intre anii 1978 si 1991. Ken Kercheval a revenit in rolul consacrat in 1996, la reuniunea „Dallas", in programul special CBS din 2004 si in serialul TNT din 2012 - 2014. El a fost si unul dintre cei cinci actori ai serialului care au si regizat episoade. In cazul lui Kercheval, a fost vorba despre doua episoade din sezoanele 13 si 14. In anii 1960, Ken Kercheval a jucat in spectacolul „The Apple Tree" montat de Mike Nichols… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de filme american David Picker, cunoscut pentru lansarea francizei "James Bond" și a filmului "A Hard Day's Night" al trupei The Beatles, a murit la varsta de 87 de ani, relateaza deadline.com, potrivit Mediafax.David Picker a decedat in locuința sa din New York, in urma unor…

- Jake Gyllenhaal va produce si va face parte din distributia "Lake Success", un serial HBO bazat pe romanul lui Gary Shteyngart, care a participat si la scrierea scenariului, alaturi de Tom Spezialy. Potrivit site-ului de specialitate IndieWire, este prima data cand actorul, nominalizat la Oscar, va…

- Actrita Rita Moreno va fi recompensata cu premiul Peabody pentru intreaga cariera in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 18 mai, la New York, anunta The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Peabody Awards recompenseaza programe de televiziune si de radio, podcast-uri si alte produse…

- Cariera lui Cohen a fost marcata de numeroase pelicule horror cu buget redus realizate in New York, care abordau teme cu caracter social. Primul dintre acestea, "It's Alive", care spunea povestea unui bebelus mutant si criminal, a fost lansat in 1974 si aborda problema tratamentului copiilor. Satira…

- Denise DuBarry a fost actrita si producatoare, fondatoare a asociatiei Palm Spring Women in Film and Television. Potrivit sotului sau, vedeta a murit la UCLA Medical Center, din Los Angeles, fiind bolnava de fungus, asa-numita boala a "ciupercii mortale". Denise DuBarry avea 63 de ani, ea fiind nascuta…

- Dupa succesul fulminat cu o serie de spectacole„Turandot“ la Opera Australia, Sydney, maestrul Christian Badea, consilier artistic și dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu“, revine pe 28 februarie și 1 martie 2019 pe scena Ateneului Roman. Joi și vineri, de la ora 19.00, orchestra Filarmonicii…

- Fostul boxer american Mike Tyson, campion mondial al greilor, a dezvaluit ca a oferit 10.000 de dolari unui ingrijitor pentru a-l lasa sa se bata cu o gorila cu spatele argintiu intr-o gradina zoologica din New York, relateaza presa internationala.

- Americanul Reilly Opelka (89 ATP) a câștigat primul titlu ATP din cariera, la New York, dupa ce l-a învins în finala pe canadianul Brayden Schnur (154 ATP), scor 6-1, (7)6-7, 7-6(7). Pe parcursul turneului, Opelka a servit nu mai puțin de 156 de ași (2,11m înalțime).Pâna…