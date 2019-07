Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul de 11 ani, dintr-o suburbie a Chisinaului care a fost muscat de câine, iar ulterior internat în stare grava la Spitalul municipal de Boli Contagioase pentru Copii din Capitala a murit în aceasta seara. Acesta avea tulburari de orientare, halucinatii si convulsii.…

- Jandarmii buzoieni sunt in doliu dupa ce, miercuri, s-a stins din viata la varsta de 97 de ani generalul de brigada in retragere Neculai Enache, veteran al celui de-al doilea Razboi Mondial, care cu mandrie a purtat decenii la rand uniforma de jandarm.

- Cea mai varstnica supravietuitoare din Franta a lagarului de concentrare nazist de la Auschwitz a decedat la varsta de 101 ani, a anuntat vineri Administratia prezidentiala franceza, potrivit dpa, scrie Agerpres. Presedintele Emmanuel Macron i-a adus un omagiu Henriettei Cohen, decedata luni,…

- Ultimul supravietuitor cunoscut al lagarului de exterminare nazist de la Sobibor si al revoltei care a avut loc acolo a decedat luni in Israel, la varsta de 96 de ani, a anuntat presedintele Agentiei evreiesti, Isaac Herzog, transmite AFP.

- Cinematografia și teatrul romanesc sunt in doliu, in Saptamana Luminata! Actrița Ilinca Tomoroveanu, directorul artistic al Teatrului Național București, a incetat din viața la 77 de ani, in urma unei indelungate suferințe.Ilinca Tomoroveanu s-a stins puțin dupa ora 19.00, acasa, avandu-l…

- Mii de persoane au asistat duminica, la Ierusalim, la decesul rabinului Menahem Mendel Taub, supravietuitor al lagarului nazist de la Auschwitz, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Taub, nascut in Transilvania in 1923, a decedat duminica in Orasul Sfant.Cunoscut in comunitatea evreiasca ultraortodoxa…