A murit Johnny Clegg. Muzica sa a fost interzisă la radio Muzicianul a incetat din viața la Johannesburg, dupa o lunga lupta cu cancerul pancreatic. A fost diagnosticat cu cancer in 2015. Supranumit "Zulu alb", Clegg a fost unul dintre criticii cei mai vocali ai politicii de apartheid impusa in Africa de Sud pana in 1994. Muzicianul de origine britanica este cunoscut pentru piesele in care a combinat muzica occidentala și acordurile tradiționale Zulu. Cea mai cunoscuta piesa a sa, Asimbonanga, a fost lansata in 1987, și era dedicata lui Nelson Mandela, in acel moment inca in inchisoare. Titlul care se traduce "Nu l-am vazut" din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

