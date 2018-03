A murit jandarmul care a impresionat prin eroismul sau, in timpul atacului din Franta

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul-erou al atacului terorist din Franta, de ieri, a murit vineri noaptea la spital. Bilantul victimelor atentatului urca astfel la 4 morti. Timp de cel putin patru ore, un francez cu origini marocane, in varsta de 26 de ani a tinut ostatice mai multe persoane intr-un magazin din localitatea Trebes,…

- Politia a arestat o a doua persoana despre care se crede ca ar avea legaturi cu atacul din localitatea Trebes din Franta in urma caruia au murit patru persoane, conform unei surse citate de Reuters.

- O veste trista cutremura lumea in aceasta zi. Un erou a incetat din viața! Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Inca o persoana arestata, dupa atacul terorist din sudul Franței. Poliția franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru oameni au fost omorați. Potrivit Le Figro, citat de Mediafax , persoana reținuta este o femeie,…

- Politistul care si-a dat viata in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor din Franta, de vineri, a incetat din viata la spital. Locotenentul-colonel de jandarmerie care si-a riscat viata pentru a-i salva pe ostaticii din timpul atacului din Franta a murit sambata dimineata la spital. Anuntul…

- Anchetatorii francezi incercau sambata sa stabileasca circumstantele atentatului jihadist comis vineri in sud-vestul tarii de un atacator care a fost doborat dupa ce a ucis patru persoane, printre care un jandarm omagiat ca erou, relateaza AFP. Decesul celei de-a patra victime, locotent-colonelul…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP, citat de Agerpres.

- "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari.Beltrame, un ofiter…

- Jandarmul care a luat, din proprie inițiativa, locul unui ostatice in timpul atacului terorist de vineri, de la un supermarket din orașul francez Trebes, a murit, a anunțat ministrul de interne Gerard Collomb, potrivit Reuters. ”Mort pentru patrie. Franța nu-i va ...

- Un politist care a fost ranit in timpul luarii de ostatici dintr-un supermarket din Franta a murit. El a fost impuscat cand se afla in magazin pentru a negocia cu atacatorul, propunandu-i sa il ia pe el in schimbul uneia dintre femeile aflate in supermarket, transmite CNN.

- Atacatorul a ucis trei persoane si a ranit alte 16 in timpul luarii de ostattici care a avut loc vineri, intr-un magazin din orasul francez Trebes on Friday, atac considerat de autoritati ca fiind un act terorist. Lt. Col. Arnaud Beltrame a fost impuscat in timpul atacului, fiind spitalizat. Decesul…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP."Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit.…

- Arnauld Beltrane, politistul francez care a luat locul unui ostatic, a murit. Politistul a fost grav ranit in timpul interventiei trupelor speciale, pentru eliberarea ostaticilor. Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat sambata dimineata ca politistul a murit, dupa ce a fost impuscat…

- Jandarmul erou, laudat de Emmanuel Macron, care s-a dus de buna-voie in supermarketul din Trebes in timpul unui schimb de ostaticii și a fost ranit grav de atacator, a fost identificat drept Arnaud Beltrame, un locotenent-colonel in cadrul Jandarmeriei Aude, scrie Europe 1. Locotenent-colonel al grupului…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj de solidaritate fata de poporul francez si condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus magistratii de la Tribunalul Bucuresti…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un ''act de eroism'', in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic (SI)…

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Toti oamenii care au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei au fost eliberati dupa aproximativ patru ore, conform declaratiilor primarului din Trebes. Atacatorul - care a ucis cel puțin doua persoane - a fost omorat de catre fortele de ordine.Ostaticii…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. O parte dintre clienții și angajații magazinului au reușit sa se salveze. Trei persoane au fost ucise,…

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii. Din primele informații doua persoane au murit in urma incidentului.

- Grupul PSA Peugeot-Citroen va creste productia de motoare si cutii de viteze in Franta, Polonia si Ungaria, concomitent cu renuntarea la cutiile de viteze realizate in prezent in Japonia si China. 0 0 0 0 0 0

- Marea Britanie comemoreaza joi un an de la atacul comis pe 22 martie 2017 în apropierea Parlamentului de la Londra, primul dintr-o serie de atacuri jihadiste care s-au soldat cu 35 de morti si zeci de raniti în decursul a sase luni pe teritoriul Regatului Unit.

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC. Artistul francez facea o acrobatie aeriana, sambata, cand a cazut. A murit mai tarziu al spital, scrie Romania TV.Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc…

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC, citat de news.ro. Artistul francez facea o acrobatie aeriana, sambata, cand a cazut. El a murit mai tarziu al spital.

- Un acrobat de la Cirque du Soleil a murit in timpul unui spectacol, sub privirile ingrozite ale celor prezenți. Tanarul avea 38 de ani și in timpul unei manevre s-a dezechilibrat și a cazut. Acrobatul francez Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani, a murit dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat miercuri ca așteapta dovezi clare in ceea ce privește invinurile aduse asupra Rusiei ca ar fi implicata in otravirea agentului secret Serghei Skripal.

- Momente dramatice intr-o unitate medicala din sectorul 4 al Bucurestilor. Un doctor in varsta de doar 38 de ani a pierit, in cursul noptii de luni spre marti. S-a intamplat la Spitalul “Sf. Ioan”, unde, conform Antena3, victima era de garda. In zadar au incercat colegii sa il ajute sa isi revina, nu…

- Maratonistul etiopian Bekele Chala Adugna a murit electrocutat. Bekele Chala Adugna, 24 de ani, iși facea, ieri, antrenamentul de dimineața. In timpul alergarii, a calcat, din greșeala, pe un cablu de alimentare cu energie electrica. A decedat aproape instantaneu. Cei care i-au sarit in ajutor n-au…

- Cel putin opt oameni au murit si alti 80 au fost raniti in urma atacului comis, vineri, in capitala statului Burkina Faso, Ouagadougou, asupra Ambasadei franceze si asupra sediului armatei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica în urma unei crize cardiace, la Paris, la vârsta de 62 de ani, lasând un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP.

- Dupa ce Franta si Germania au fost cele mai puternice voci din UE care au sustinut reglementarea monedelor virtuale la nivel global, presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sustine ca aceasta initiativa nu intra in atributiile acestei institutii. ”Multi dintre dumneavoastra ati intrebat…

- "Serviciul national universal" in Franta, o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, va fi "obligatoriu", a afirmat marti purtatorul de cuvant al guvernului, stopand speculatiile asupra acestui subiect devenit o bataie de cap pentru executivul de la Paris, scrie AFP.

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters, potrivit jurnalul.ro.

- Un accident rutier ce a avut loc la primele ore ale zilei de sambata a avut urmari cumplite. O masina s-a lovit de un TIR. Drama rutiera a avut loc pe E60, in dreptul localitatii Vanatori, si s-a soldat cu patru victime, din cate s-a precizat dinspre ISU Mures, ai carei reprezentanti au intervenit la…

- Un atac armat a avut loc in timpul unei slujbe religioase in Texas, Statele Unite. Un barbat a injunghiat patru enoriași in timpul desfașurarii unei slujbe religioase in interiorul unei case. Dintre victime, una a murit, iar restul au fost ranite grav. Persoana care a murit avea 61 de…

- Marea familie de la Radio Romania a pierdut un om si un jurnalist: Dragos Bucurenciu. “A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la stiri. Avea 53 de ani”, au anuntat, sambata, colegii sai de la Radio Romania Actualitati. Fara sa dea detalii despre circumstantele care au facut…

- Olesea Cazacu Aydin are 35 de ani, este nascuta la Tiraspol, iar o parte din copilarie a petrecut-o la Cimișlia. Dupa decesul subit al parinților, a plecat la Edineț, iar ultimii ani in Moldova i-a locuit la Balți. De 9 ani este profesoara de limba engleza in Franța, la Strasbourg, scrie pe blogul ei,…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Eroismul de care a dat dovada l-a lasat pe drumuri! Pentru ca exact asa s-a intamplat in cazul romanului care a salvat vieti dupa ce a lovit un terorist in atacul de la Londra, in vara anului trecut.

- Cristina si Adrian Manea au facut nunta pe 28 mai anul trecut. A fost cel mai fericit moment din viata lor, mai ales ca tanara era deja insarcinata si urma sa aduca pe lume o fetita. Cand a sosit momentul mult asteptat, familia a trecut de la extaz la agonie. La nasterea fetitei, Cristina a fost…

- In timp ce procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana este in curs, atractia pentru Franta a crescut in randurile britanicilor. Anul trecut, 1518 supusi ai reginei Elisabeta au capatat cetatenie franceza. Iar alti 3173 sunt in asteptare. Potrivit cifrelor ministerului francez de Interne,…

- Un bilant preliminar indica faptul ca in urma atacului s-a inregistrat un mort si doi raniti. Autorul atacului a fost arestat. El are 18 ani si este originar din Egipt. Incidentul s-a petrecut pe Avenue Road, din Dublin, in jurul orei locale 9 (ora 11, ora Romaniei). Politia informeaza ca…