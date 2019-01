A murit Ivan Vuțov, un nume uriaș din fotbalul bulgar. Acesta a fost adversarul României la unul dintre cele mai rușinoase rezultate din istorie Fotbalul bulgar e in doliu. Ivan Vuțov a murit azi, la varsta de 79 de ani. Ivan Vuțov a fost un nume emblematic al soccerului de la vecinii de la sud de Dunare. Ca jucator, a fost o legenda a clubului Levski Sofia, unde a jucat in perioada 1960 - 1969. Anterior a mai evoluat la Botev Plovdiv (1957 - 1959), iar pe finalul carierei a mai jucat la Akademik Sofia (1970 - 1972). Ca jucator, el a caștigat cu Levski doua titluri de campion și o Cupa a Bulgariei. In echipa naționala a Bulgariei a strans 24 de meciuri, participand la Campionatul Mondial din 1966, din Anglia. A participat ca antrenor la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

