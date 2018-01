A murit Ionut. O tara intreaga s-a rugat pentru o minune, dar inima lui a cedat in aceasta dimineata

Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Zavoianu, adolescentul pentru care intreaga Romanie s-a rugat sa iasa invingator din lupta cu temutul cancer, a murit. Inima baiatului a cedat din cauza maladiei care l-a chinuit in ultimii patru ani, de cand a primit cruntul diagnostic, potrivit timponline.ro.

- 20 ianuarie 2014 este ziua in care sase oameni, un pilot, un copilot, trei medici si o studenta la medicina, au decolat de la Bucuresti spre Oradea pentru a preleva un ficat de la un pacient in moarte cerebrala, cu scopul de a salva o alta viata. Dupa ce au trecut muntii, motoarele avionului au inghetat,…

- Artista a facut public anuntul printr-o postare pe Facebook in care isi exprima durerea si regretul fata de cel care a crescut-o, tatal ei, scrie spynews.ro. Citeste si Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri "Anul acesta de Craciun…

- Desi Sarbatorile de iarna aduc in general multa fericire si clipe frumoase petrecute in familie, pentru Crina Abrudan acest Craciun este unul negru. Tatal ei a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Craciun!

- Reforma constitutionala din Turcia, aprobata in aprilie prin intermediul unui referendum, a marcat nu doar anul 2017, ci probabil urmatorul deceniu in aceasta tara, care a cedat practic intreaga putere presedintelui sau, islamistul Recep Tayyip Erdogan. Modificarea constitutionala a fost impulsionata…

- Profesorul, savantul si omul politic Alexandru Mosanu (19 iulie 1932 - 7 decembrie 2017) Vestea trista despre trecerea la cele vesnice a lui Alexandru Mosanu, profesor universitar, doctor habilitat in stiinte istorice, presedinte de onoare al Asociatiei Istoricilor din Republica Moldova, membru de onoare…

- O mama de 32 de ani a murit de „sindromul inimii frante” la cateva saptamani dupa ce fiul ei de 10 ani și bunicul ei și-au pierdut viața la interval de 24 de ore unul de celalalt. Ashley Tomlin a murit luni din cauza „sindromul inimii frante“, boala care este declanșata de obicei de evenimente traumatice…

- Din respect pentru viata, in semn de sustinere a acestei valori fundamentale si din solidaritate, politistii din cadrul Serviciului Actiuni Speciale Maramures s-au dus in aceasta dimineata la Centrul de Transfuzie Sanguina din municipiul Baia Mare, unde au donat sange pentru Ciprian, colegul nostru…

- Regele Mihai I a murit la varsta de 96 de ani, la resedinta din Elvetia, a anuntat, marti, Familia Regala. Majestatea sa era ultimul sef de stat din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial care se mai afla in viata. 0 0 0 0 0 0

- Locuitorii comunei Savarșin au primit cu mare tristețe vestea incetarii din viața a Majestații Sale Regele Mihai și se roaga pentru odihna sufletului sau. "Am primit cu mare tristețe, alaturi de toți locuitorii comunei Savârșin, vestea trecerii la cele veșnice…

- Ultimul monarh din tarile Europei de Est s-a stins din viata marti, 5 decembrie, la varsta de 96 de ani, dupa o lunga suferinta. Regele fusese diagnosticat cu carcinom epidermoid metastazant si cu leucemie cronica. „Majestatea Sa Regele Mihai I a incetat din viata astazi, 5 decembrie 2017, la ora 13.00…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se declara, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, "profund intristat" de vestea mortii Regelui Mihai, afirmand ca Regele Mihai "a luptat pentru o Romanie intreaga, democratica si europeana, care-si respecta propria traditie si propriile…

- Majestatea Sa s-a stins din viața dupa o lunga suferința, la reședința sa din Aubonne. Din pacate, nepotului sau nu i-a fost ingaduit sa-l vada in ultimele zile ale vieții. Casa Regala a anunțat cu tristețe trecerea in neființa a Majestații Sale Regele Mihai I astazi, 5 decembrie 2017, la ora 13.00.…

- Considerat de mulți drept cel mai inteligent criminal al tuturor timpurilor, americanul Theodore Kaczynski a trimis, intre 1978 și 1995, 16 scrisori - bomba catre universitați și companii aeriene din SUA, ucigand trei persoane și ranind alte 23. A facut obiectul celei mai costisitoare anchete din toate…

- Viata unei tinere in varsta de numai 19 ani a fost curmata in mod neasteptat in urma unui cumplit accident rutier, care a avut duminica seara, in municipiul Lugoj. Denisa Cruceru, din comuna Balesti, se deplasa catre Timisoara intr-un autoturism condus de catre un amic, Bogdan Negrescu, in varsta de…

- Cristina Stamate nu a murit singura. Se pare ca nepoata actriței, Cora, a fost alaturi de aceasta in ultimele clipe de viața, potrivit unor surse medicale. Nepoata actriței Cristina Stamate va moșteni apartamentul in care locuia, dar și o suma de bani pe care actrița o stransese de-alungul carierei.…

- Caporalul Buzea Ionel, militarul ranit in incidentul din 15 septembrie a.c, extras din teatrul de operații Afganistan in luna octombrie pentru investigații complete in Romania, a primit acceptul comisiei medicale de a continua misiunea alaturii de camarazii sai. Astfel, in aceasta noapte (luni…

- Ca și Stela Popescu, Cristina Stamate a cunoscut celebritatea pe scena teatrului ''Constantin Tanase'' și in rolurile interpretate la Televiziunea Romana. A jucat in sute de spectacole și și-a sacrificat viața personala pentru a fi mereu pe scena, in slujba teatrului și a publicului.

- Accident cumplit de circulație, aseara, pe un drum național din județul Caraș-Severin: o femeie a murit pe loc, iar o alta a ajuns la spital in stare grava, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un tir.

- Actrita Cristina Stamate a facut stop cardio respirator si a murit in aceasta dimineata la 71 de ani. Actrita nu mai participa la spectacole in ultima vreme, iar inima i-a cedat in aceasta dimineataActrita Cristina Stamate a facut stop cardio-respirator si a murit in aceasta dimineata la 71 de ani.…

- Alexandru Arșinel a fost intrebat daca este adevarat ca actrița Cristina Stamate i-ar fi cerut sa i se caute un loc de veci. Actorul a spus ca nu este nici vorba de așa ceva, totul fiind o interpretare absolut eronata a informației. "Ce interpretare bolnava! Extraordinar... Cat jigodism !…

- Alexandru Arsinel a declarat joi seara ca a vrut sa vorbeasca cu Stela Popescu joi dimineata, insa nu i-a raspuns la telefon. Actorul crede ca regretata actrita a murit inca de miercuri. "Niciodata nu s-a plans de ceva. Alaltaieri am intrebat-o ce facem in Spania. Azi dimineata am sunat-o…

- LEU: Acești nativi se vor indragosti inca din primele zile ale anului 2018 sau chiar in noaptea dintre ani. Leii vor trai intens orice moment, vor rade cu pofta și inima o sa le bubuie in piept de fericire. Daca pana acum ai zburat din floare in floare sau pur și simplu nu te-a atras…

- Yann Maziku avea 23 de ani si a murit in urma unui infarct. Vestea a cazut ca un trasnet printre coechipieri, mai ales ca acesta era un membru de baza al echipei, fiind titular in partida de sambata, pierduta cu scorul de 2-3 in fata celor de la Ivry. Yann Maziku evolua pe postul de fundas dreapta.…

- Intr-o Romanie in care politicienii se cearta zi de zi pe te miri ce, povestea lui nea Vasile, un batran de 76 de ani, din localitatea Izvorul Muntelui, județul Neamt, starnești revolta și deopotriva induioșare. Batranul mergea zilnic pe jos 10 kilometri pentru a-și lua o paine... Insa, duminica povestea…

- Accident mortal in Arges. In ultimele zile, drumurile din Arges au rapit mai multe vieti. Dupa ce vineri seara, un tanar de 22 de ani a murit in urma unui accident rutier petrecut la Buzoiesti, aseara, un alt tanar de 22 de ani a pierit in urma unui accident. De data aceasta vorbim despre un tanar…

- Malcolm Young , chitaristul trupei AC / DC, a murit. Anunțul trist a fost facut de colegii acestuia pe contul de socializare. Acesta a fost de asemenea, fondatorul celei mai iubite trupe de rock. Malcolm Young , chitaristul trupei AC / DC, a murit la o luna dupa ce fratele lui s-a stins din viața. „Astazi,…

- O mama cu inima franta dupa ce gemenii ei nascuți prematur au murit, a aflat dupa trei luni de la pierderea lor ca este iar gravida cu gemeni. Angel Hind, 33 de ani, din Stockton-on-Tees, County Durham, a nascut gemeni in luna septembrie a anului 2015. Blake și Anabelle au fost insa doi bebeluși prematuri…

- Little Mama isi ducea viata la Lion Country Safari, din Loxahatchee (langa West Palm Beach), Comitatul Palm Beach, Florida. In 1972, la cinci ani dupa transportarea cimpanzeului in SUA, varsta sa a fost estimata la 30-35 de ani, de catre primatologul Jane Goodall. Citeste si Un cimpanzeu a…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din Fagaraș, a murit, dupa ce a adormit cu focul de la aragaz deschis și s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Vineri dupa-masa, fiul victimei, ingrijorat de faptul ca tatal sau nu dadea niciun semn de viata, a anuntat autoritatile. Din pacate, gandurile sumbre ale tanarului…

- Alina Puscas este, in aceste momente, daramata de durere. Mai exact, tatal ei a murit in aceasta dimineata dupa ce a pierdut lupta pe care o ducea cu o boala cumplita. Marcel Pușcaș, tatal Alinei Pușcaș, avea 57 de ani și suferea de cancer de mai multa vreme, el fiind, de altfel, operat, in urma cu…

- Fostul boxer Bogdanel Stoicescu, finantator al unui club de box si al unei echipe de fotbal, ABC Stoicescu, a incetat din viata marți noaptea la domiciliul din București, in urma unui atac de cord. Vestea a picat ca un traznet asupra familiei, intrucat omul de afaceri nascut in cartierul Poșta din municipiul…

- Socrul Celiei, care locuia in Australia de o perioada de timp, a decedat in urma unor complicatii renale aparute brusc, scrie click.ro. Celia și socrul ei aveau o o relație foarte buna, iar vestea privind decesul acestuia a fost una care a produs durere in intrega ei familie. Citeste si …

- Ana, tanara care a intrat in coma si lupta de zile bune ca sa supravietuiasca, a murit. In varsta de 17 ani, iubita lui Madalin a suferit mai multe rani si fracturi in urma accidentului violent, provocat in urma cu mai bine de o saptamana. Medicii nu ii dadeau sanse la viata, iar vestea mortii sale…

- Berbec Intre 4 și 5 noiembrie dimineața, dorința accentuata de stabilitate materiala, accentuata de faza de Luna Plina in Taur care va avea loc in ziua de 4 noiembrie, la ora 7:22′, și care le va starni spaime legate de viitorul lor material și de felul in care s-ar putea rezolva o chestiune…

- Ce poate fi mai dureros si neasteptat pentru o mama decat sa primeasca vestea ca propriul ei copil si-a pierdut viata. Vestea asta au primit-o parintii tinerilor din Suceava care au murit arsi in accident.

- Un barbat a murit, dupa ce a suferit un infarct, la scurt timp dupa ce si a pierdut fiul intr un accident rutier, care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la Braila, relateaza BZI.roMedicii nu au mai putut face nimic pentru barbatul rapus de infarct. Cei doi vor fi condusi impreuna pe ultimul…

- Un accident deosebit de grav s-a petrecut în aceasta dimineața. O mașina în care erau 5 persoane s-a rasturnat. În cazul a doua victime medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. Un autoturism în care se aflau 5 persoane s-a rasturnat pe DJ 222, între…

- Accidentul s-a petrecut pe unul dintre marile bulevarde din Braila, iar vinovat de tragedie este soferul masinii in care se afla tanarul care a decedat. Emilian Cotoi avea 28 de ani, iar inainte sa moara a transmis pe Facebook un live din masina si si-a apostrofat prietenul sa reduca viteza.

- Cantareața de muzica populara Maria Carneci a trecut prin incercari dureroase de-a lungul anilor. Maria Carneci, care și-a insurat fiul in urma cu trei ani , este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzica populara de la noi. Maria Carneci, al carei tata a incetat din viața in anul…

- Momente grele in familia Zavoianu. Clinica din Turcia in care Ionuț iși va petrece urmatoarele luni ii ofera acestuia un tratament care da roade, insa sumele cerute sunt foarte mari. Pana acum s-au adunat 15.000 de euro.

- Vestea a cazut ca un trasnet: Sorin Condurache a murit! Inima i-a cedat intr-o zi de sambata, intr-o tara ploioasa, unde fostul fotbalist cauta un viitor mai bun pentru copiii lui. Avea 49 de ani! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, va dezvaluie povestea cutremuratoare a celui care a fost capitan la…

- Foc de arma tras in curtea unui primar din Neamț.Totul s-a intamplat miercuri seara, atunci cand un foc de arma a fost tras spre locuința primarului Ionel Ciobataru, din orașelul Roznov. Un snop de alice a trecut pe langa urechea ginerelui primarului, dar din fericire, nimeni nu a fost ranit, potrivit…

- Cantaretul canadian Gord Downie, liderul trupei rock Tragically Hip, a decedat, potrivit unui comunicat al familiei, informeaza miercuri Reuters.Artistul, in varsta de 53 de ani, care fusese diagnosticat cu cancer cerebral in decembrie 2015, a murit marti noaptea, inconjurat de copiii sai…

- Actrita Olga Tudorache, in varsta de 88 de ani, a incetat din viata. Vestea trista a fost facuta personal de Florin Calinescu, iar medicul Monica Pop a dezvaluit cum si-a trait actrita ultimele zile de viata.

- O mina de carbune s-a prabușit, marți seara, în sud-estul Turciei, omorând cel puțin șase mineri. Salvatorii au încercat mai multe ore sa ajunga la unul dintre muncitorii prinși înauntru și care înca mai era în viața, scrie Washington Post, scrie libertatea.ro…

- Doamna teatrului romanesc, asa cum a fost numita de colegi, Olga Tudorache, a murit noaptea trecuta, la varsta de 88 de ani. Aceasta a fost internata la Spitalul Elias din Capitala in 9 octombrie, iar in 12 octombrie a fost transferata la Terapie Intensiva."Telefonul a sunat din nou in noapte. ... Doamna…

- Exercitiul militar Carpathian Eagle 2017. Carpathian Eagle 2017 este un exercitiu cu trupe in teren al Fortelor pentru operatii speciale (FOS), la care au fost invitati sa participe militari, cu mijloace de lupta terestre si aeriene, din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Turcia,…

- Ce a facut Dj. Wanda la scurt timp dupa ce s-a intors in Romania. Ei bine, deși nu este intr-o forma tocmai buna, vedeta s-a intors in salonul ei de tatuaje, unde iși continua activitatea. Dj. Wanda a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a dezvaluit fanilor ca și-a reluat activitatea…