- Un barbat de 36 de ani a murit, iar sotia acestuia a ajuns la reanimare dupa un accident de motocicleta, produs pe 8 martie la Balti. Femeia, de 31 de ani, este internata in Spitalul municipal, transmite IPN.

- Dupa accident, soferul a iesit din masina sa verifice avariile si a fost spulberat de un alt autoturism. El a fost transportat de urgenta la spital, cu rani foarte grave, insa nu a mai putut fi salvat. Tragedia a avut loc pe DN 66, in judetul Hunedoara, in dreptul localitatii Ciopeia. 'La data de 21.02.2019,…

- Patru barbati au murit, joi dimineata, intr-un accident produs in localitatea Dobrotesti, judetul Teleorman, dupa ce un autoturism s-a izbit de un copac. Doua dintre victime au fost aruncate din masina, iar celelalte doua erau incarcerate.

- Este vestea trista a zilei! Artistul Adrian Berinde s-a stins din viata la varsta de 60 de ani, dupa ce s-a luptat cativa ani cu o boala grea. Adrian Berinde a lasat in sufletele tuturor celor care l-au apreciat un gol imens. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-a stins din viata. Vestea a picat ca un…

- Actorul Steve Buscemi este in doliu, dupa ce soția sa, Jo Andres a murit la varsta de 65 de ani. Cauza decesului este inca necunoscuta, iar vestea a picat ca un traznet asupra apropiaților. Andres si Buscemi s-au casatorit in 1987, iar fiul lor, Lucian, s-a nascut in 1990. Jo Andres a devenit cunoscuta…

- Doi tineri originari din comuna Tisau, Buzau, si-au pierdut viata in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce masina in care se aflau a daramat un copac si un gard, iar apoi s-a rasturnat in curtea unor localnici. Ei se intorceau spre casa impreuna cu un alt prieten, care a supravietuit.

- Un accident cumplit care s-a petrecut la Iasi a semanat teroare in doua familii din judetul Neamt. Duminica, un tanar de 20 de ani, pe nume Ionut Brais, din judetul Neamt, a condus un autoturism marca Skoda, iar pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului, a patruns…